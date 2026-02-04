Состоялась встреча заместителя министра природных ресурсов, экологии и технического надзора КР с Миссей ИФАД

Бишкек, "Саясат.kg". По итогам встречи стороны выразили взаимную приверженность дальнейшему укреплению

Заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики А. Мусаев провёл встречу с миссей Международного фонда сельскохозяйственного развития (ИФАД) — специализированного учреждения Организации Объединённых Наций и международного финансового института — во главе со Страновым директором г-жой Лаурой Маттиоли.

В ходе встречи г-жа Лаура Маттиоли выразила благодарность за всестороннюю поддержку и эффективное взаимодействие, а также положительно оценила проводимые в Кыргызской Республике реформы в экологической сфере.

Основной целью встречи стало обсуждение вопросов совместной разработки концептуальной записки для Адаптационного фонда по проекту «ALATOO – Адаптивные ландшафты и агропастбищные преобразования для новых возможностей и устойчивых результатов».

Проект нацелен на работу с пастбищными и лесными экосистемами с применением интегрированного и комплексного подхода к управлению природными ресурсами. Особый акцент планируется сделать на устойчивое развитие и сохранение национальных парков.

Заместитель министра А. Мусаев, в свою очередь, проинформировал представителей ИФАД о текущей работе Министерства по сохранению биоразнообразия, а также о принятых и разрабатываемых стратегических и программных документах в сфере охраны окружающей среды.

В ходе переговоров стороны также обсудили актуальные вопросы реализации проекта ориентировочной стоимостью 10 млн долларов США, направленного на развитие адаптивных ландшафтов и агропастбищных преобразований, создание новых возможностей и достижение устойчивых результатов.

По итогам встречи стороны выразили взаимную приверженность дальнейшему укреплению и активизации сотрудничества по всем обозначенным направлениям.