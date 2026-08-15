Заместитель Председателя Кабмина Бакыт Торобаев обсудил вопросы ирригации с международными партнерами по развитию

Бишкек, "Саясат.kg". В ходе встречи стороны обсудили масштаб глобальных вызовов в развитии водной и ирригационной отрасли страны, инвестиционные потребности сектора

Заместитель Председателя Кабинета Министров Бакыт Торобаев провел переговоры с руководителями представительств международных финансовых институтов в Кыргызстане, а также с представителями дипломатического корпуса по теме «Будущие инвестиции в ирригационный сектор Кыргызстана».

В ходе встречи стороны обсудили масштаб глобальных вызовов в развитии водной и ирригационной отрасли страны, инвестиционные потребности сектора, определение потенциальных направлений сотрудничества и разработку конкретных методов решения проблем.

Также было отмечено, что в результате сотрудничества с международными партнерами по развитию был внесен вклад в реализацию современных методов управления водными ресурсами, цифровизацию учета воды, повышение устойчивости водной инфраструктуры к изменению климата, а также улучшение водоснабжения орошаемых земель.

Кроме того, на встрече был обсужден ход реализации уже заключенных проектов по водному хозяйству между Кыргызстаном и Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Азиатским банком развития, Исламским банком развития и другими международными партнерами.

В целом было отмечено, что реализация проектов в сфере водного хозяйства не только улучшит вопросы водоснабжения и ирригации, но и окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие страны.