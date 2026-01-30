Президент Садыр Жапаров принял постоянных представителей иностранных государств при ООН

Бишкек, "Саясат.kg". Стороны отметили готовность к сотрудничеству по вопросам защиты и устойчивого развития горных регионов, развития многосторонних и двусторонних связей в торгово-экономической сфере

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 29 января, встретился с постоянными представителями ряда иностранных государств при Организации Объединенных Наций.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки, включая сложную геополитическую ситуацию в мире, вызовы международной и региональной безопасности, борьбу с терроризмом и экстремизмом, изменение климата, нераспространение ядерного оружия, продвижение целей устойчивого развития.

Глава государства отметил неизменную приверженность страны принципам Устава ООН, нормам международного права и мирному урегулированию конфликтов. Он подчеркнул, что в условиях нарастающей глобальной нестабильности особое значение приобретают диалог, солидарность и конструктивное взаимодействие между государствами.

Президент выразил готовность Кыргызстана и далее вносить вклад в укрепление международной безопасности, поддержку инициатив в интересах устойчивого развития, а также продвижение повестки, отражающей интересы развивающихся стран и малых государств. Садыр Жапаров констатировал, что объединение усилий международного сообщества является ключевым фактором обеспечения долгосрочной стабильности и мира.

В свою очередь, постоянные представители иностранных государств при ООН отметили успехи в социально-экономическом развитии Кыргызстана, активную и последовательную роль Кыргызстана в углублении международного сотрудничества, в мирном урегулировании региональных конфликтов и пограничных вопросов, развитии регионального диалога и продвижении инициатив в сфере устойчивого развития.

Особо была отмечена роль Кыргызстана как государства, последовательно отстаивающего интересы малых и развивающихся стран, а также выступающего за более инклюзивный и сбалансированный международный порядок.

Стороны отметили готовность к сотрудничеству по вопросам защиты и устойчивого развития горных регионов, развития многосторонних и двусторонних связей в торгово-экономической сфере, в области привлечения инвестиций и туризма, культурных и образовательных обменов.

Во встрече приняли участие постоянные представители иностранных государств при Организации Объединенных Наций от Андорры – Жоан Форнер Ровира, Чада – Абакар Муктар, Габона – Гислен Ондиас Окума, Гватемалы – Хосе Альберто Брис Гутьеррес, Гвинеи-Бисау – Самба Сане, Гайаны – Кэролайн Родригес-Биркетт, Намибии – Пендапала Андреас Наанда, Сент-Китса и Невиса – Мутрайс Агата Уильямс, а также Южного Судана – Сесилия Адут Манйок Аденг.