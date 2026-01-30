Руслан Казакбаев встретился депутатом Великого Национального собрания Турции от провинции Анкара Кюршад Зорлу

Бишкек, "Саясат.kg". Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего стратегического политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества

29 января 2026 года состоялась встреча Посла Кыргызской Республики в Турции Руслана Казакбаева с Заместителем Генерального председателя партии Справедливости и Развития по связям с тюркскими государствами, депутатом Великого Национального собрания Турции от провинции Анкара Кюршад Зорлу. Об этом сообщило посольство Кыргызской Республики в Турции.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего стратегического политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Турецкой Республикой.