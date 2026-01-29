МЧС и АБР дали старт проекту технической помощи по повышению готовности к восстановлению после ЧС

Бишкек, "Саясат.kg". Семинар проводится в рамках проекта технической помощи АБР при участии профильных государственных органов, а также международных партнеров — ADPC и UNDRR.

В Центральном Аппарате МЧС состоялась встреча начальника Управления международного сотрудничества МЧС Карыбай уулу Каната с руководителем миссии Стивеном Голдфинчем, старшим специалистом по управлению рисками стихийных бедствий Азиатского банка развития (АБР). Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

В ходе встречи был официально дан старт реализации регионального проекта технической помощи АБР «Повышение готовности стран Азиатско-Тихоокеанского региона к устойчивому восстановлению после стихийных бедствий», который реализуется при поддержке Азиатского центра по подготовке к стихийным бедствиям (ADPC) и Управлением ООН по снижению риска стихийных бедствий (UNDRR). Кыргызстан рассматривается в качестве одной из приоритетных стран-участниц проекта.

Стороны обсудили цели и задачи технической помощи, включая вопросы институциональной готовности к восстановлению после чрезвычайных ситуаций (ЧС), межведомственной координации, распределения функций и ответственности, а также дальнейшие шаги по укреплению национального потенциала в сфере устойчивого восстановления с учетом международных подходов и стандартов.

В продолжение начатого диалога 28–29 января 2026 года в городе Бишкек состоится установочный семинар по повышению готовности Кыргызской Республики к устойчивому восстановлению после стихийных бедствий.

Семинар проводится в рамках проекта технической помощи АБР при участии профильных государственных органов, а также международных партнеров — ADPC и UNDRR.

Ожидается, что в ходе семинара будут представлены подходы и методология проекта, обсуждены первоначальные выводы, а также определены приоритетные направления и дальнейшие шаги по укреплению национальной системы восстановления после чрезвычайных ситуаций.