Глава Кабинета Министров Адылбек Касымалиев принял участие в заседании Коллегии Министерства иностранных дел

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики-Руководитель Администрации Президента Адылбек Касымалиев принял участие в заседании Коллегии Министерства иностранных дел Кыргызской Республики, в ходе которого были подведены итоги деятельности за 2025 год и определены приоритетные задачи на текущий год.



Глава Кабмина отметил ключевые достижения прошедшего года, подчеркнув, что главным политическим достижением 2025 года стало урегулирование вопросов кыргызско-таджикской границы.



«Количество стран, с которыми Кыргызская Республика установила дипломатические отношения, достигло 185, на африканском континенте было открыто наше первое Посольство. В течение года проведено 190 мероприятий, подписано 633 международных соглашения и документа», - сказал он.



Адылбек Касымалиев продолжил, что сегодня - пятилетие со дня вступления Главы государства Садыра Жапарова на должность Президента.



«Разница между положением дел в стране в 2020 году и нынешним этапом развития - колоссальная, можно сказать, как небо и земля. Реализовано большое количество значимых проектов. В 2025 году консолидированный бюджет достиг исторического рубежа, превысив 1 триллион сомов» - сказал он.





Глава Кабмина обозначил ряд факторов, повлиявших на рост бюджета, в их числе: рост экономики, ВВП страны в 2020 году составлял 8,3 млрд долл., а в 2025 году – более 22,6 млрд долл.; улучшение налогового администрирования, налоговые поступления увеличились в порядка 4 раза; таможенные поступления увеличились в 6 раз; неналоговые поступления увеличились в 8-9 раз; рост экономической активности, отмечается рост в сфере строительства, торговли, сфере услуг, сельском хозяйстве, промышленности; повышение мировой цены за золото, доходы от деятельности Кумтора составили более 5 млрд долл.



В своем выступлении Адылбек Касымалиев также отметил необходимость продвижения практических решений в сфере мультимодальных перевозок, цифровой логистики и транспортной связанности, продвижения проектов в сфере ветровой, солнечной энергетики и малых ГЭС, а также оказания содействия привлечению инвестиций в масштабные туристические проекты.



«Помимо вышеизложенного, особое значение имеют председательство Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества и подготовка к Саммиту, который состоится в Бишкеке в 2026 году. Необходимо продолжить работу Министерства по продвижению кандидатуры Кыргызской Республики в качестве непостоянного члена Совета Безопасности Организации Объединённых Наций на 2027–2028 годы», - сказал Адылбек Касымалиев, дав ряд поручений Министерству иностранных дел.