В мэрии Бишкека кадровые изменения

Бишкек, "Саясат.kg". Соответствующие распоряжения подписал мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев.

В мэрии города Бишкек произошли кадровые перестановки.

По данным муниципалитета, директором Муниципального предприятия «Бишкексвет» назначен Омуркулов Эркинбек Кубанычбекович. В свою очередь, Токтогонов Элдияр Таштемирович освобожден от занимаемой должности.

Также директором МП «Бишкекские бани» назначен Адылхан уулу Самат. Ранее он занимал должность заместителя директора данного предприятия.

