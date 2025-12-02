Почти 1,6 миллиарда сомов: ЦИК раскрыла расходы кандидатов на выборы

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики представила данные о финансировании избирательных кампаний участников досрочных парламентских выборов.

По информации контрольно-ревизионной группы ЦИК, всего кандидаты по многомандатным округам и политическая партия «Ынтымак», выдвинувшая девять претендентов, открыли 510 специальных счетов в «Элдик Банке» и «Айыл Банке».

В комиссии сообщили, что для обеспечения прозрачности используется автоматизированная система «Финансовая прозрачность». Она получает сведения от банков через «Тундук» и в режиме реального времени отображает поступления и расходы на сайте Центризбиркома.

Поступления превысили 1,7 миллиарда сомов.

Согласно данным на 29 ноября, на специальные счета избирательных фондов поступил 1 миллиард 791 миллион сомов, в том числе:

собственные средства кандидатов — 1 миллиард 92 миллиона сомов;

собственные средства партии — 3,797 миллиона;

добровольные пожертвования физических лиц — 659,063 миллиона;

пожертвования юридических лиц — 13,208 миллиона.

Возврат ошибочно поступивших средств составил 22,079 миллиона сомов. Израсходовано 1 миллиард 582 миллиона. За время кампании кандидаты и партия направили на расходы 1 миллиард 582 миллиона сомов.

Средства использованы на:

оплату избирательного взноса — 147,08 миллиона сомов;

услуги государственных и муниципальных учреждений — 11,875 миллиона;

различные услуги, включая связь, аренду, ГСМ, оплату работы агитаторов, наблюдателей и штаба, — 1 миллиард 134 миллиона;

изготовление и распространение агитационных материалов — 230,7 миллиона, из них 8,9 миллиона — для материалов, адаптированных для людей с ограниченными возможностями здоровья;

прочие расходы — 42,38 миллиона.

Возврат неправильно произведенных платежей при расходовании составил 15,931 миллиона сомов. Остаток средств на счетах — 209,2 миллиона.

ЦИК подчеркнула, что поступления и расходы избирательных фондов всех кандидатов не превышают установленные законодательством лимиты — 20 миллионов сомов на одного претендента.

Взносы кандидатов — 147 миллионов сомов.

На депозитный счет Центризбиркома поступило 147,08 миллиона сомов избирательных взносов, в том числе:

от 478 самовыдвиженцев — 143,4 миллиона сомов;

от 14 кандидатов с инвалидностью первой и второй групп — 0,7 миллиона;

от четырех претендентов с инвалидностью третьей группы — 0,28 миллиона;

от девяти кандидатов партии «Ынтымак» — 2,7 миллиона.

Эти средства перечислят в республиканский бюджет.

Источник: 24.kg