Садыр Жапаров выделил землю в госрезиденции для новых школ и детсадов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Президент принял решение после обращения жителей Чон-Арыка

Президент Садыр Жапаров поручил выделить 10,48 гектара на территории государственной резиденции «Ала-Арча-1» близ Бишкека для строительства новых школ и детских садов.

Об этом говорится в справке-обосновании к законопроекту «О гарантиях деятельности президента и статусе экс-президента КР».

Причиной стало обращение жителей села Чон-Арык с просьбой решить проблему нехватки дошкольных и школьных образовательных учреждений.

Учитывая, что свободных земель в Чон-Арыке нет, глава государства поручил использовать для этой цели территорию государственной резиденции. Сам участок соответствует всем требования к инфраструктуре соцучреждений и позволит увеличить качество и доступ к образовательным услугам жителям Чон-Арыка, Бишкека и соседних жилмассивов.

Источник: vesti.kg



