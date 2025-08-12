За пять лет в Кыргызстане заасфальтировали 2.4 тысячи км дорог

В 2021–2025 годах в дорожную отрасль Кыргызстана направили более 101.7 млрд сомов. На эти средства построили и реконструировали свыше 3 тысяч км автодорог и искусственных сооружений, из них 2 453 км — с асфальтовым покрытием. Об этом сообщили на коллегии Минтранса.

Глава Минсельхоза Бакыт Торобаев, председательствующий на коллегии, отметил, что выделенное финансирование позволило завершить ряд долгостроев и сдвинуть с мертвой точки крупные инфраструктурные проекты.

Среди стратегических проектов — строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, 304 км которой пройдут по территории страны. При этом почти 40% трассы займут тоннели и мосты.

По данным Минтранса, в транспортной сфере за первое полугодие 2025 года доход составил 523.5 млн сомов, а объем грузоперевозок «Кыргыз темир жолу» достиг 4.96 млн тонн.

