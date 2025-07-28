Рамзан Кадыров попал в больницу во время отдыха в Турции

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Он едва не утонул в Бодруме
Президент Чечни Рамзан Кадыров едва не утонул во время отдыха в Бодруме, передает Kazinform со ссылкой на Haberler.
Инцидент произошёл в пятизвёздочном отеле в районе Кайнар в Бодруме во второй половине дня. Кадыров внезапно начал испытывать трудности, войдя в воду. Находившиеся поблизости сотрудники береговой охраны, заметив ситуацию, спасли его и вызвали бригаду медиков, которые оказали Кадырову помощь.
Позже глава Чечни был доставлен в частную больницу на машине скорой помощи. По словам врачей, его жизни ничего не угрожает.
Источник: vesti.kg