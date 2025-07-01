В Кербене новый мэр — 29-летний Жаныш Раимжанов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Жанышу Раимжанову 29 лет. Он родился в Майлуу-Суу.
В Кербене назначен новый мэр. Им стал Жаныш Раимжанов, сообщили в муниципалитете.
Накануне его представили аппарату и сотрудникам городских служб.
Жанышу Раимжанову 29 лет. Он родился в Майлуу-Суу. Окончил Ошский государственный университет, получив диплом экономиста, а также учился в Академии госуправления при президенте.
Работал в Ошском областном территориальном управлении Фонда обязательного медицинского страхования, в аппарате полномочного представителя главы государства в Джалал-Абадской области, мэрии Джалал-Абада.
Теперь уже бывший глава Кербена Эрнест Зийядинов покинул пост по собственному желанию согласно поданному заявлению.
Источник: 24.kg