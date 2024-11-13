Теперь такие фокусы, как проведение «каруселей», не пройдут – Садыр Жапаров о выборах в местные кенеши

Бишкек, "САЯСАТ.KG". "Покажите своё уважение перед народом и задавайте власти любые вопросы"

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на своей странице в соцсетях обратился к гражданам с призывом не игнорировать выборы в местные кенеши.

Текст обращения главы государства:

«Уважаемые кыргызстанцы!

Ранее, перед началом предвыборной кампании в местные кенеши, я обращался к вам с видеообращением, в котором говорил о значимости предстоящих выборов.

На этот раз я решил ещё раз обратиться к вам через свою страницу в соцсетях.

Сейчас выборы проходят совсем не так, как раньше. Вы и без меня знаете, как это было раньше.

Бывали случаи, когда использовали «карусель», паковали бюллетени и вбрасывали их в урны.

Сейчас ничего такого нет. Всё автоматизировано.

Из Бишкека или из областного центра можно голосовать за депутатов местных кенешей в различных сёлах (для тех, кто зарегистрировался для дистанционного голосования до 6 ноября в установленном ЦИК порядке).

Теперь такие фокусы, как проведение «каруселей», когда с одного участка голосовали и шли на другой, не пройдут. Цифровая система сразу покажет, на каком участке проголосовал тот или иной гражданин.

Во всех избирательных участках страны установлены камеры видеонаблюдения. Они транслируются напрямую в центральный аппарат ЦИК.

Иными словами, нет ни малейшего повода думать, что голоса украдут или результаты выборов будут сфальсифицированы. Зачем всё это сделано?

Для того, чтобы обеспечить реализацию нашего главного конституционного права.

Не бывает больших или малых выборов. Не игнорируйте выборы в местные кенеши.

Депутаты, которые будут избраны 17 ноября, одними из первых выберут делегатов Народного Курултая.

Таким образом, качественный состав Народного Курултая будет зависеть от депутатов местных кенешей, которых выберете вы.

На Курултае можно поднимать любые вопросы.

Некоторые «псевдожурналисты и псевдоблогеры» говорят, что нет свободы слова, что на них оказывается давление. В ответ я хочу сказать: избирайтесь делегатами Курултая от своего района, города, села.

Покажите своё уважение перед народом и задавайте власти любые вопросы.

У нас нет вопросов и проблем, от которых мы бы уклонялись.

Чтобы избежать разговоров о «дежурном Курултае» и избранных «дежурных» делегатах, всем тем «блогерам, журналистам, активистам, умникам», которые недовольны властью, — избирайтесь делегатами Народного Курултая и задавайте любые вопросы, высказывайте мнения и критику в прямом эфире.

Власть и государственные структуры не будут вмешиваться в выборы делегатов Курултая.

Народный Курултай — это диалог между властью и народом.

Какой ещё диалог вам нужен?

Проблемы, обозначенные на прошлых Курултаях, мы решаем. Озвучивались вопросы по школам, детским садам и строительству жилья. Вы знаете, какие работы проводятся и уже проведены в этом направлении.

На всё, включая жалобы на плохие дороги, отсутствие инфраструктуры и другие вопросы, мы обращаем внимание и работаем.

Ещё раз повторю: на Курултае делегаты могут поднять любые вопросы.

Свобода слова в Кыргызстане была и будет. Говорите, что хотите, открыто.

Все говорят. Никто никому не запрещает (это касается «Азаттыка», «Кактуса», «Политклиники», «Клоопа»).

Главное — не лгите, не наговаривайте на других, не порочьте чью-то честь.

Не распространяйте ложную информацию, подстрекающую народ.

Не очерняйте свою страну и народ ради получения статуса «беженца» в странах Европы и Америки.

Итак, подведу итог: примите активное участвуйте в выборах 17 ноября!

После этого постарайтесь стать делегатами Народного Курултая и поднимайте вопросы, которые волнуют народ и принесут ему пользу. Мы готовы работать».