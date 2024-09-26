Настало время для нового международного консенсуса. Садыр Жапаров выступил на сессии Генассамблеи ООН

Это не было сенсацией из разряда громких заявлений для хайпа. Президент Кыргызстана был вежлив, при этом очень доступно и выдержанно обнажил перед участниками общих дебатов Генассамблеи ООН кривое зеркало современного миропорядка. Кульминацией выступления Садыра Жапарова стал ключевой посыл мировому сообществу – «Настало время для нового международного консенсуса, который основан на доверии и учёте интересов всех стран».

Глава государства заострил внимание на беспрецедентном росте военных расходов в то время, как ряд стран не могут справиться с нищетой. Десятки и сотни миллиардов долларов США тратятся на оружие и пополнение арсеналов, когда их можно направить для оказания помощи бедным государствам. Садыр Жапаров назвал это взаимоисключающими реальностями современного мира.

«Нам нужно сделать так, чтобы деньги, которые идут на войны, разрушение, смерть, могли бы пойти на созидание или решение глобальных вызовов для всего человечества, для помощи странам в их борьбе с изменением климата, для предотвращения массового переселения и глобальной миграции. Военные расходы и вооружённые конфликты разрушительно влияют на многие страны, усугубляя бедность и неравенство.

Конфликты и вооружённые столкновения приводят к разрушению инфраструктуры, падению уровня жизни и массовым миграциям, создавая порочный круг нищеты и нестабильности. И пока одни страны увеличивают свои бюджеты на вооружение, многие из тех, кто нуждается в помощи, теряют шанс на нормальную жизнь. Вторая реальность – это отсутствие прогресса в поддержке бедных и уязвимых государств. Всем нам хорошо известно, что экономическое неравенство продолжает расти. Мировые лидеры на протяжении десятилетий говорят о необходимости ликвидации бедности, но каждый раз у них на это не хватает воли», - отметил президент Кыргызстана.

Перекосы в международной политике, особенно в части войны и мира, отмечают и эксперты. Они считают, что рассуждения о зеленой повестке и борьбе с глобальными изменениями климата были бы более продуктивными, если бы гуманисты и лоббисты учитывали в своих расчетах экологические последствия от применения десятков тысяч снарядов, бомб и ракет, которые ежедневно рвутся в разных частях планеты, раздираемых войнами. Потерян счет миллиардам, потраченным на вооружения, а на проекты устойчивого развития деньги найти очень сложно.

За примерами далеко ходить не нужно, уже несколько десятилетий Кыргызстан с большими сложностями изыскивает средства для реализации проекта «Камбар - Ата – 1». Вопрос финансирования строительства крупной ГЭС, которая даст всему региону чистую энергию, создаст условия для формирования запасов воды для орошения сельхозугодий, даже в периоды маловодий, все еще решается. Международные инвесторы и финансовые институты все также обещают поддержку, переговоры и форумы продолжаются, и идут своим чередом.

Призыв Садыра Жапарова с трибуны ООН к мировым элитам касался поиска путей к прочному и долгосрочному миру, устойчивому развитию, основанному на принципах уважения и доверия. Предоставление бедным странам доступных финансовых ресурсов, облегчение их долгового бремени, помощь с технологиями даст возможность слабым государствам встать на путь развития и самостоятельно решать свои проблемы.

«Если мы начнем инвестировать не в войну, а в людей, если вместо оружия мы будем вкладываться в образование, медицину и устойчивое развитие, то мы можем построить процветающий мир. Пришло время пересмотреть приоритеты глобальной безопасности.

Безопасность – это не только наличие сильных армий и оружия массового поражения. Истинная безопасность достигается через доверие, равенство и процветание для всех народов. Инвестируя в будущее бедных стран, помогая им бороться с бедностью, предоставляя возможности для устойчивого роста, мы можем создать более стабильный и безопасный мир», - подчеркнул глава государства.

Президент Кыргызстана заявил о том, что наша страна выдвигает свою кандидатуру на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. В этом качестве республика намерена продвигать принципы повышения эффективности и транспарентности работы СБ, а также за расширение его состава с учётом сбалансированной региональной представленности. «Настало время исправить недостаток представительства стран Африки в Совете и устранить историческую несправедливость, связанную с тем, что 60 государств-членов, включая Кыргызстан, ещё никогда не избирались в Совет Безопасности, в то время как отдельные государства избирались несколько раз», - акцентировал внимание Садыр Жапаров.

Что касается глобального изменения климата, то Кыргызстан уже прилагает усилия для того, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году. В республике начато активное освоение гидроресурсов, строятся десятки малых и средних ГЭС. Несмотря на растущие в республике потребности в электроэнергии, более 95% ее объема будет вырабатываться возобновляемыми и экологически безопасными источниками и станциями.

Рассказал глава государства и о других реализуемых и готовящихся к воплощению проектах, в том числе инфраструктурных, которые меняют к лучшему страну и являют собой пример комплексного регионального развития, когда с соседями выстраиваются доверительные, взаимовыгодные отношения, открывающие возможности повышения уровня жизни населения и процветания.

«Мы начали строительство на берегу озера Иссык-Куль современного и инновационного города «Асман», что в переводе с кыргызского языка означает «Небо». В следующем году мы начнем строительство «зеленого города» в Кемине. Мы стремимся построить «зеленый» город, который послужит примером для других регионов нашей страны и будет способствовать сохранению чистой природы для будущих поколений, и который, уверен, станет экономическим, торговым, культурно-туристическим хабом, центром инноваций и новых технологий.

Центральная Азия становится важным регионом с точки зрения глобальной безопасности и мировой экономики. Кыргызстан, совместно с соседними государствами, продолжает работу над устойчивым развитием региона. Совместно с Казахстаном и Узбекистаном мы строим ГЭС «Камбар-Ата-1», которая обеспечит потребности региона в энергии и воде.

Также мы участвуем в строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, что усилит торговое и транспортное сотрудничество и свяжет Восток и Запад континента», - отметил Садыр Жапаров.

Кризис в международных отношениях и противостояние систем на глобальном уровне не должны вредить миру и человечеству. Существующая архитектура оказалась уязвимой и неспособной реагировать на современные вызовы и угрозы.

«Настало время для нового международного консенсуса, который основан на доверии и учёте интересов всех стран», - подытожил президент Кыргызстана.

Садыр Жапаров завершил свое выступление цитатами из эпоса «Манас», призывающими к дружбе, единству и солидарности: «Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, күч-кубатты бириктирели» («Давайте объединим наши силы, действуя как одно целое») и «Биримдик бар жерде - ырыс бар» («Там, где есть единство, там есть и благодать»).

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