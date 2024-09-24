Бабакулов: Уважал бы Саралаеву больше, если бы оставалась рядом с Атамбаевым

У меня есть один принцип — никогда не критиковать журналистов на публике. И думаю, я не один такой среди коллег по цеху. Можно высказать свое «фи», как говорится, тет-а-тет, можно высказать претензии в журналистской группе, но никогда не показывать не причастным к прессе, что среди нашей братии есть какие-то терки. В журналисткой среде и без того нет единства и солидарности, и это давно не секрет.

Есть всякого рода журналистские профсоюзы, общественные объединения, но как-то сплотить всех журналистов в единый дружный кулак они не могут. И это вполне понятно, в бедной стране каждый работник зависит от того или иного «добродетеля», на которого он буквально молится и которому поет осанны.

У любого журналиста найдется какой-нибудь недруг, который когда-то оказался под прицелом его пера или объектива камеры. Поэтому большинство представителей СМИ все-таки считают, что журналисты должны держаться вместе, иначе поодиночке каждый из нас легкая мишень.

Но если человек, раньше считавший себя журналистом, вдруг перекинулся на сторону власти и стал ее рупором, стал в угоду этой власти, как говорится, «мочить» других журналистов то называть его своим коллегой уже сложно. Именно такой стала Лейла Саралаева, учредитель и главный редактор газеты «Новые лица».

Когда-то я был ее поклонником, зачитывался ее статьями на социальную тематику в газете «Дело №». Но владение собственным издание и близость к телу президента Атамбаева извратили ее сознание.

И вот буквально на днях, я прочитал ее пост в социальной сети Фейсбук, который меня поразил. Кто еще не читал, очень рекомендую.

Такой раздирающий крик души обманутой бедняжки, у которой оказывается внезапно открылись глаза и она осознала, что обожаемый ею босс не пушистый и белый зайка, а вселенское зло.

Пост Саралаевой наполнен гневными эмоциями и, казалось бы, искренним разочарованием: «Вы не думали о стране, Вы не думали о народе, Вы думали о собственном величии. Но Вы ошиблись во всем!!! И не надо больше говорить о том, что впервые в центральноазиатском регионе состоялся добровольный уход главы государства, демократические выборы… Тьфу на вас на всех!.. НЕНАВИЖУ!!!» в сердцах восклицает она.

Я прямо по Станиславскому воскликнул — не верю! Ну не верю совсем, ни на капельку. Еще полтора месяца назад эта, не знаю, как ее назвать, ибо журналистом ее назвать – значит оскорбить профессию, писала в своей агитгазете следующее: «Теперь, не смешивает имя Атамбаева с грязью, только ленивый. А тихий хор его сторонников утопает в этом море негатива. Как вы думаете, достоин ли Атамбаев той злобы и ненависти, которая бурлит в социальных сетях? Однозначно, нет. Хотя нельзя отрицать, что ошибки им были допущены. Но, простите за банальную истину, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Атамбаев был активным президентом. Он восстанавливал историческую память и поднимал дух нации, он реально поддерживал развитие государственного языка и культивировал дружбу народов и межнациональное согласие, он привлекал на госслужбу молодые, перспективные кадры и начал глубокое очищение госорганов от коррупции, он поддерживал инновационный подход в госуправлении и возрождал традиции, он отстаивал интересы Кыргызстана на международной арене и привлекал огромное количество иностранных инвестиций».

Узнаете? Знакомые мантры, которые журналисты-пропагандисты из атамбаевского лагеря втирали всей стране последние лет этак семь.

Так что случилось, Лейла? Ты что, только вчера поняла, что Бабанова твой шеф просто выдавил из страны? Только вчера, бедолажка, узнала о безграничном эго своего покровителя? Только вчера открылись тебе масштабы беспредела, творимого им во время президентства? Только вчера Атамбаев, филейные части которого ты вылизывала со всех ракурсов, превратился в публичного хама и клеветника?

А может просто надобность в тебе отпала и от тебя просто избавились, как от использованной вещицы? У Атамбаева сейчас в распоряжении целый телеканал «Апрель» и куча придворных лизунов, которые не хуже тебя его славословят. Может у тебя появилась нужда искать нового хозяина, к чьей кормушке можно будет пристроиться без зазрения совести? Уверен, что так и есть, потому что, люди в твоем зрелом возрасте, увы, не меняются.

Напомню, вкратце одну некрасивую историю с участием этой мадам. В начале 2015 года Саралаева опубликовала в своей газете материал в котором обвинила информационное агентство «Фергана» и журналиста Шохруха Саипова во лжи, попутно, что уже было совсем за гранью, облив грязью его старшего брата — застреленного киллером Алишера Саипова.

Тогда же, в публичной переписке с главным редактором «Ферганы» Саралаева достаточно открыто обозначила свои принципы. Цитирую дословно: «А ложь она и есть ложь как её не называй. А по поводу работы на власть… А на кого должен работать журналист в своей стране? Почему вы это в упрёк ставите? Этим гордиться нужно» Как вам? По мне так без слов. Верх цинизма.

И вот теперь, когда Атамбаев уже не при делах, Лейла пытается от него открыто отмежеваться, разыгрывая на публику истеричную и наивную обманутую барышню. Противно, до тошноты, именно это. Противно от подлости Саралаевой. В этом она напоминает своего уже нелюбимого ею Атамбаева. Я скажу тебе, Лейла, словами выдающегося физика Льва Ландау: подлость — преимущество не только учёных, литераторов, корреспондентов газет и журналов. Это проститутки и ничтожества. Им платят и поэтому они делают то, что им прикажут.

Мы все не без греха. И у каждого из нас есть свои, в том числе и политические предпочтения. Но журналисты, это ведь не политики, которые, в большинстве, конформисты по своей сути. Честное слово, уважал бы Саралаеву больше, если бы она до последнего оставалась рядом с Атамбаевым. Или ушла от него тихо, без публичных истерик. А так ведь именно из-за таких лейлсаралаевых журналистов презрительно называют продажными пропагандонами. Так что, тьфу на тебя, Лейла!

Не ненавижу, конечно. Ненависть — это слишком сильное чувство, но презираю, это уж точно!

И думаю читателям стоит напомнить, как пять лет назад ты в эфире одного из телеканалов без стеснения вылизывала тогда еще любимого тобой президента Алмазбека Атамбаева. https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=v9F1GJ_hDgI

Улугбек Бабакулов