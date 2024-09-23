Дональд Трамп отказался участвовать в выборах в 2028 году, если проиграет сейчас

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп допустил возможность поражения на предстоящих выборах. Он сказал, что в случае проигрыша на ноябрьских выборах больше не будет баллотироваться в президенты. Об этом сообщает Reuters.

Ведущая телепрограммы Full Measure на Sinclair Broadcast Group TV спросила Дональда Трампа в интервью, собирается ли он в 2028 году предпринять новую попытку вернуться в президенты, если в ноябре проиграет Камале Харрис.

«Нет. Я думаю, на этом будет все. Я совершенно не вижу [себя баллотирующимся снова]», — сказал 78-летний претендент, но добавил: «Надеюсь, мы выступим очень успешно».

Отметим, что в США по закону человек не может занимать пост главы государства больше двух сроков, так что и в случае победы Дональд Трамп тоже не сможет снова баллотироваться в 2028-м.

За последние четыре дня он уже дважды допустил возможность того, что проиграет.

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