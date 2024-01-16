Тилек Усупов: Секретариату Курултая необходимо поддержать президента

В частности, секретариату Курултая есть предложение организовать такого рода работу.

Сегодня делегатам прошедшего Курултая необходимо поддержать усилия президента страны по решению приграничных вопросов. В частности, секретариату Курултая есть предложение организовать такого рода работу. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился делегат двух Курултаев Тилек Усупов.

"Председатель национального совета народного Курултая Мыктыбек Абдылдаев, думаю, со мной согласиться, как важно сегодня нам, делегатам Курултая, поддержать президента по части границ. Это наша обязанность и мы не должны сидеть сложа руки. Поэтому я предлагаю секретариату Курултая начать хотя бы с разъяснительных работ по поводу того, как важно быстрее сегодня решить вопрос границы с Таджикистаном. С Узбекистаном Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев неимоверными усилиями решили эту проблему и это огромное достижение, так как уже теперь не будет поводов для конфликтов.

Кроме того, секретариат Курултая мог бы также поддержать нашего президента и по другим проблемам", - сказал Тилек Усупов.

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