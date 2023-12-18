Президент объяснил, почему не стал проводить пресс-конференцию по итогам года

С.Жапаров: Может ли пресс-конференция быть еще более обширной, чем Народный курултай?

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в коротком интервью агентству «Кабар» рассказал, почему не станет проводить пресс-конференцию по итогам 2023 года.

— Здравствуйте, Садыр Нургожоевич! Вы в течение двух дней принимали активное участие во II Народном курултае и ответили на все вопросы, интересующие делегатов. Но один вопрос Вы оставили без ответа: «Почему Вы не проводите итоговую пресс-конференцию для журналистов?». Скажите, в чем причина того, что последние два года Вы не выступаете перед представителями СМИ на итоговой пресс-конференции?

— Здравствуйте! Может ли пресс-конференция быть еще более обширной, чем Народный курултай? Давайте вместе дадим оценку. К примеру, отдельные журналисты зачастую склонны задавать интригующие вопросы. Конечно, я далек от утверждения, что это свойственно каждому из них. У нас много журналистов, которые хорошо знают свою работу. Но во время пресс-конференции они в основном задают вопросы, которые касаются только определенной сферы и практически не озвучивают вопросы о будущем государства, его развитии, экономике и проблемах регионов. Так, половина пресс-конференции и проходит за разбором неподтвержденных данных.

Да, я тоже, как прежние руководители, вначале пробовал проводить пресс-конференцию, собрав журналистов, где мы часами разбирали неподтвержденную информацию и впустую тратили время.

Это все есть в архивах, можно поднять и посмотреть. В основном там звучат вопросы примерно: «Насчет этого сказали так…», «Насчет того, говорят такое…», «Что Вы думаете об этом…». Исходя из этого, чтобы не отнимать времени у журналистов, мы стараемся своевременно давать комментарии на резонансные события и вопросы, интересующие общество. Так, мы рационально относимся и к моему времени, и к работе СМИ.

Что касается курултая, то он закреплен в Конституции. Я обязан давать информацию ежегодно избранным делегатам. Отвечая на вопросы делегатов, я стараюсь охватить то, что происходит в стране, какие работы ведутся и что есть в планах. Как вы сами видите уже второй год, мы стараемся дать детальный ответ по вопросам и наказам делегатов. Я думаю, журналисты могут взять ответы на интересующие их вопросы оттуда. Этого, на мой взгляд, должно быть достаточно.

Ежегодно к концу года мы созываем курултай, слушаем мнение народа, говорим о решении вопросов, которые волнуют общество и отвечаем делегатам. Я считаю, это положительный рычаг. Оказывается, бывают такие вопросы, о которых не знают губернаторы, депутаты или акимы. Во время курултая делегаты, приехавшие со всех окраин страны, могут напрямую говорить о проблемах и получать на них ответы. Это же ведь хорошо.

Кабар