У Садыра Жапарова день рождения. Его поздравляют зарубежные лидеры

Также президента Кыргызстана поздравил его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиёев.

Сегодня, 6 декабря, президенту Кыргызстана Садыру Жапарову исполняется 55 лет. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Как сообщается, одним из первых Жапарова поздравил президент России Владимир Путин.

"Примите сердечные поздравления по случаю вашего 55-летия. Своей деятельность во главе государства вы снискали высокое уважение соотечественников и значительный международный авторитет.

Трудно переоценить ваш личный вклад в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами, а также конструктивного взаимодействия в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС.

Можете рассчитывать на готовность российского руководства к продолжению активной совместной работы по всем направлениям двусторонних связей. Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов", - говорится в поздравительной телеграмме.

Также президента Кыргызстана поздравил его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиёев.

"Мы хорошо знаем и уважаем вас как выдающегося государственного деятеля, патриота и мудрого политика, завоевавшего высокое доверие и уважение братского кыргызского народа. Хотел бы с особым удовлетворением отметить, что продвигаемые вами, в качестве лидера Кыргызстана, национальные программы и важные инициативы регионального значения эффективно воплощаются в жизнь.

Уверен, что наши решительные совместные усилия еще больше углубят широкомасштабные связи между нашими странами, основанные на исторической, религиозной и культурной гармонии, и послужат всемерному укреплению нашего стратегического партнерства.

Еще раз искренне поздравляю с днем рождения, желаю Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а братскому кыргызскому народу - мира и спокойствия, устойчивого развития и процветания", - говорится в поздравлении.

Касым-Жомарт Токаев в своем поздравлении отметил вклад Жапарова в "укрепление казахско-кыргызских отношений стратегического партнерства и союзничества, которые неизменно развиваются в духе многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки".

Уверен, совместными усилиями мы приумножим наши достижения и выведем многогранные межгосударственные связи Казахстана и Кыргызстана на качественно новый уровень.

Он пожелал президенту КР дальнейших успехов в "ответственной государственной деятельности на благо братского народа Кыргызстана".

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, счастья и новых успехов, а народу Кыргызстана - мира, спокойствия и неуклонного процветания.

Уверен, что таджикско-кыргызские отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества, благодаря совместным усилиям, будут и впредь развиваться во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пожелал Садыру Жапарову крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в ответственной государственной деятельности.

"Благодаря вашему решительному руководству сегодня в Кыргызстане реализуются реформы и масштабные строительные работы, которые обеспечили социально-экономический рост и способствовали подъему авторитета на международной арене. Мы очень рады этим успехам братской страны", - сказано в поздравительной телеграмме.

Китайский лидер Си Цзиньпин также поздравил Садыра Жапарова с днем рождения.

"В мае текущего года вы совершили успешный государственный визит в Китай и приняли участие в саммите "Китай – Центральная Азия". Вместе мы продвинули кыргызско-китайские отношения на новый уровень всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху, а сотрудничество между двумя странами вступило в новую фазу быстрого развития во всех направлениях.

Я придаю большое значение развитию кыргызско-китайских отношений и надеюсь, что мы совместно будем наращивать усилия по продвижению строительства сообщества единой судьбы Китая и Кыргызстана в целях повышения благосостояния двух народов, внося еще больший вклад в региональный мир, стабильность и процветание", - говорится в поздравительной телеграмме.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов пожелал Жапарову крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья, а также больших успехов в государственной деятельности.

Сегодня отношения между нашими странами динамично развиваются и последовательно дополняются новым содержанием. Выражаю благодарность за ваше личное внимание и огромный вклад в развитие наших межгосударственных отношений.

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