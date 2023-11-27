Израиль и Палестина: Си Цзиньпин и Садыр Жапаров развивают идеи Дэн Сяопина

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров также заявил: Кыргызстан признает право Палестины на независимость и суверенное государство.

"Одна страна, две системы" - идея, которую предложил в начале 1980-х годов Дэн Сяопин, руководитель Китайской Народной Республики, в соответствии с которой политическая система Китая должна была претерпеть изменения. Эту революционную парадигму он предложил для предстоящей тогда реинтеграции Гонконга (1997 г.) и Макао (1999 г.) в КНР.

В наше время Председатель КНР Си Цзиньпин заявил: "Решение о создании двух государств для создания независимой Палестины является "фундаментальным выходом" из конфликта между Израилем и ХАМАС". Эта мысль является продолжением единой линии парадигм / стратагем, предложенных Дэн Сяопином. Её можно было бы назвать "Два народа – две системы". В соответствии с ней политическая система исторической Палестины должна претерпеть изменения.

В 1947 году ООН приняла резолюцию о разделении Палестины на два независимых государства: еврейского и арабского с Иерусалимом под международным контролем.

5 июня 1967 года грянула Шестидневная война. Война вынудила большинство палестинцев снова стать беженцами и положила начало продолжавшейся десятилетиями израильской оккупации палестинских территорий. Рамки для создания палестинского государства были заложены в Соглашении Осло - революционном соглашении, достигнутом лидерами Израиля и Палестины. Но хотя соглашение считалось предвестником прогресса и мира, стороны долгое время избегали переговоров, а мирный процесс вскоре сорвался. Независимое палестинское государство за все эти 75 лет так и не было создано.

"Главным приоритетом сейчас является скорейшее прекращение огня, чтобы избежать расширения или даже выхода конфликта из-под контроля и возникновения серьезного гуманитарного кризиса", - заявил Си Цзиньпин.

Си заявил, что Китай готов работать с арабскими странами, чтобы "содействовать всеобъемлющему, справедливому и прочному решению палестинского вопроса". По его словам, фундаментальным способом разрешения конфликта является "реализация "решения о двух государствах", создание независимого палестинского государства и достижение мирного сосуществования" между двумя сторонами конфликта.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров также заявил: Кыргызстан признает право Палестины на независимость и суверенное государство. И это не антизападная позиция. Мы Западу, по большому счету не нужны и это логично, достаточно взглянуть на глобус: где мы и где они.

Кыргызстан находится в самом центре самого большого континента Земли – Евразии. Эта центральность диктует, что мы часть и глобального Востока, олицетворяемого сейчас ШОС, и часть глобального Юга, олицетворяемого сейчас БРИКС, и часть Глобального Севера, который начавшись с ОДКБ и ЕАЭС, пока запаздывает со своей консолидацией.

Автор: Мурат Суюнбаев, профессор КНУ, академик РАЕН

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