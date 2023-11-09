Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев провели переговоры в Ташкенте. О чем говорили

Президент Кыргызской Республики сегодня в рамках рабочего визита в Ташкент встретился с главой Узбекистана.

Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев обсудили актуальные направления кыргызско-узбекского двустороннего сотрудничества, в том числе дальнейшее укрепление отношений дружбы, стратегическое партнерство, расширение многопланового взаимодействия между странами.

Стороны подчеркнули, что последовательно реализуются крупные совместные инвестиционные, транспортные и энергетические проекты, активизируется культурно-гуманитарный обмен, а также продолжается плодотворная работа по увеличению двустороннего товарооборота, где наблюдается положительная динамика роста.

Президенты условились наращивать дальнейшее поступательное развитие дружественного и добрососедского взаимодействия во всех спектрах двустороннего партнерства во благо братских народов двух государств.



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