Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ прибыл в Кыргызскую Республику с рабочим визитом

Бишкек, "Саясат.kg". Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ прибыл в Кыргызскую Республику с рабочим визитом.

В Международном аэропорту «Манас» главу Правительства Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ встретил заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Эдиль Байсалов.

В рамках рабочего визита Премьер-министра Монголии состоится ряд двусторонних встреч, а также он примет участие в заседании Совета Глав Правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдёт 26 октября текущего года в городе Бишкек.