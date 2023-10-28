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Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ прибыл в Кыргызскую Республику с рабочим визитом

Бишкек, "Саясат.kg". Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ прибыл в Кыргызскую Республику с рабочим визитом. 

В Международном аэропорту «Манас» главу Правительства Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ встретил заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Эдиль Байсалов. 

В рамках рабочего визита Премьер-министра Монголии состоится ряд двусторонних встреч, а также он примет участие в заседании Совета Глав Правительств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдёт 26 октября текущего года в городе Бишкек.

           