Путин: Никто не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена, все хотят равных отношений

В.Путин: Как же можно говорить о порядке, основанном на правилах, которых никто не видел?

В преддверии официального визита в Пекин Владимир Путин дал интервью Медиакорпорации Китая. Собрали главные тезисы российского президента:

* Отношения между Россией и Китаем ‒ складывались не под сегодняшнюю конъюнктуру мировых дел. Они складывались на протяжении двух десятилетий аккуратно, спокойно. И на каждом шаге и российская, и китайская стороны исходили прежде всего из своих национальных интересов, так, как каждая из сторон это понимает.

* Есть все основания полагать, что в конце года мы достигнем планки в $200 млрд торгового оборота с Китаем.

* Идея Китая «Один пояс, один путь» очень своевременная. В ее основе лежит попытка объединить возможности многих стран для достижения общих целей развития.

* Качество китайских автомобилей улучшается, поэтому наши потребители, особенно в соотношении цена/качество, с удовольствием ориентируются на продукцию китайских производителей.

* К сожалению, сегодняшний международный спорт всё больше и больше погружается в коммерцию. В наших спортивных отношениях (России и Китая) ничего подобного нет и, надеюсь, никогда такого не будет.

* Про гегемонистический принцип США «порядок, основанный на правилах»: «Вы видели когда-нибудь эти правила? Нет, потому что их никто никогда не писал и никогда никто ни с кем не согласовывал. Как же можно говорить о порядке, основанном на правилах, которых никто не видел?»

* Наш подход совсем другой. Мы исходим из того, что все люди равны, все имеют одинаковые права, права и свободы одной страны и одного народа заканчиваются там, где появляются права и свободы другого человека или целого государства.

* В основе расширения БРИКС лежит объективная реальность. Многополярный мир создаётся сам по себе, по факту, в связи с ростом потенциала многих стран.

* Все, кто присоединился к БРИКС, поддерживают идею и концепцию формирования многополярного мира. Никто не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена, все хотят равных отношений.

* Си Цзиньпин ‒ основательный, спокойный, деловой и надёжный партнёр. Если мы с ним о чём-то договариваемся, можно быть уверенным, что наши договорённости будут исполняться с обеих сторон.

* Результатов украинского контрнаступления нет, есть только огромные потери ВСУ ‒ один к восьми примерно.

* Россия имеет право на обеспечение собственной безопасности, так же как и любое другое государство.





ЛОМОВКА