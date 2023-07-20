Садыр Жапаров выступил на саммите стран Центральной Азии и Персидского залива

Как известно, через страны Центральной Азии, в том числе Кыргызстан, издревле проходил Великий Шелковый путь, который был важным звеном мировой торговли.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил на Саммите «Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива», который прошел 19 июля в городе Джидде, Саудовская Аравия.

В выступлении главы Кыргызстана говорится:

«Ваши Величества,

Ваши Высочества,

Ваши Превосходительства,

Уважаемые главы государств,

Уважаемый господин Генеральный секретарь,

Дамы и господа,

Ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатуху!

Прежде всего, выражаю искреннюю признательность Хранителю Двух Святынь, Королю Саудовской Аравии Его Величеству Салману бин Абдулазиз Аль Сауду и Наследному принцу, Председателю Совета Министров Королевства Саудовская Аравия Его Высочеству Мухаммеду бин Салман Аль Сауду за прекрасную организацию мероприятия и теплое гостеприимство на братской саудовской земле.

Пользуясь случаем, сердечно поздравляю Президента Республики Узбекистан Его Превосходительство Мирзиёева Шавката Миромоновича с убедительной победой на состоявшихся в стране президентских выборах и пожелать успехов на этом ответственном государственном посту, а братскому народу Узбекистана – мира и дальнейшего процветания.

Рад принимать участие на этом историческом саммите нового формата, который является важной вехой на совместном пути к укреплению связей и углублению сотрудничества между нашими братскими регионами.

Символично, что наш первый Саммит проходит в первый день нового года согласно Хиджре.

Проведение данного Саммита наглядно демонстрирует имеющиеся огромные возможности и наше стремление укрепить политический диалог, расширить экономическое и культурно-гуманитарное взаимодействие между нашими странами и регионами, как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

В этой связи, считаю весьма важным продолжить активный обмен двусторонними визитами на высшем уровне в целях расширения сотрудничества между нашими странами.

Уважаемые главы делегаций,

Несмотря на географическое расстояние, наши регионы связывают общая история, единая религия, культура, ценности и бесценные узы дружбы.

Как известно, через страны Центральной Азии, в том числе Кыргызстан, издревле проходил Великий Шелковый путь, который был важным звеном мировой торговли.

Многочисленные караванные пути служили не только для перемещения товаров и предметов роскоши, но также передаче новых знаний, идей и культур, значительно повлиявших на историю и развитие цивилизаций народов евразийского континента.

С момента достижения независимости наши страны накопили богатый опыт сотрудничества, как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате, прежде всего, в рамках Организации Объединенных Наций и Организации Исламского Сотрудничества.

Сегодня Центральная Азия – это динамично развивающийся регион с разнообразной географией, устойчивым экономическим ростом и новыми возможностями развития.

Регион богат всеми видами полезных ископаемых, водными ресурсами и разнообразными источниками энергии, нефтью, газом и углем.

Региональная и межрегиональная интеграция являются ключевым элементом нашего общего видения будущего.

Кыргызстан выступает за последовательное и всестороннее укрепление интеграции стран Центральной Азии.

В сфере безопасности мы остаемся приверженными целям объединения усилий в борьбе с терроризмом, экстремизмом и транснациональной организованной преступностью.

Объединив наши ресурсы, мы можем укрепить механизмы противодействия и еще эффективнее обеспечивать безопасность и стабильность наших стран.

Для нас особую тревогу вызывает ситуация в Афганистане. Мы считаем, что международному сообществу нельзя оставлять в изоляции Афганистан и многострадальный афганский народ. Необходимо продолжать оказывать гуманитарную помощь народу Афганистана и всемерно поддерживать проекты, которые будут способствовать восстановлению афганской экономики.

Мы также с беспокойством следим за событиями в Палестине, Йемене, Сирии, Судане, Украине и надеемся на скорое разрешение конфликтов в этих странах.

Хотел бы особо отметить, что Кыргызская Республика твердо исходит из того, что любой конфликт должен решаться исключительно политическими и дипломатическими средствами за столом переговоров на основе общепризнанных принципов и норм международного права.

Уважаемые главы делегаций,

Экономическое и инвестиционное сотрудничество лежит в основе нашей повестки дня.

Имеются огромные возможности, которые можно использовать во благо наших стран и народов.

Наши регионы обладают бесценным богатством: высокообразованным и динамичным человеческим капиталом.

Центральная Азия имеет также мощный торговый, транзитно-логистический и транспортный потенциал, находясь на перекрестке Европы и Азии.

В этой связи, предлагаю поручить нашим правительствам активно продвигать межрегиональное сотрудничество и обмен опытом в таких жизненно важных секторах, как энергетика, инфраструктура, сельское хозяйство, транспорт, здравоохранение, туризм, цифровизация и инновации.

Призываю наших партнеров из стран Залива принять участие в совместной реализации мега-проекта по строительству железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан», который укрепит нашу межрегиональную торгово-экономическую кооперацию.

Расширение транспортных и логистических связей, в том числе железнодорожных и воздушных, облегчит перемещение товаров, капитала и людей между нашими регионами.

Это будет не только стимулировать торговлю, но и способствовать культурному взаимообмену.

В этих целях, хочу предложить следующие пошаговые действия:

- создать внутри наших регионов зону безвизового режима;

- стимулировать и поддерживать наши авиакомпании в открытии и расширении регулярных авиасообщений между столицами;

- разрабатывать совместные туристические маршруты;

- укреплять межбанковское сотрудничество;

- развивать торгово-инвестиционное сотрудничество.

Говоря о «зеленой» энергетике, хочу отметить, что данный сектор имеет важное значение для всей экономики страны, и является ядром экономического роста и устойчивого развития Кыргызстана.

Наша страна обладает значительным потенциалом возобновляемых источников энергии.

Кабинетом Министров Кыргызстана ведется активная работа по проекту строительства гидроэлектростанции «Камбар-Ата-1» с проектной мощностью в 1860 мегаватт.

Приглашаю наших партнеров из стран Залива рассмотреть возможность участия в строительстве этой ГЭС в Кыргызстане, которая внесет значительный вклад в укрепление региональной водно-энергетической безопасности.

Пользуясь случаем, хотел бы также выразить глубокую признательность нашим арабским партнерам за плодотворное сотрудничество по линии фондов Арабской Координационной Группы, в рамках которых в Кыргызстане уже реализованы социально-значимые проекты, в том числе по строительству и реабилитации дорог, строительству больниц, школ, модернизации ирригационных систем.

Уважаемые главы делегаций,

Считаю важным в ближайшее время приступить к комплексной и практической реализации достигнутых нами договоренностей.

В этой связи Кыргызская Республика готова принимать у себя министерские встречи для обсуждения вопросов развития экономики, торговли, образования и здравоохранения, а также бизнес-форумы, совместные культурные и спортивные мероприятия.

Предлагаю провести первый Инвестиционный форум в формате «Центральная Азия-Совет сотрудничества арабских государств Залива» летом 2024 года на берегу озера Иссык-Куль Кыргызстана.

Надеюсь на поддержку данной инициативы.

Пользуясь случаем, хотел бы пожелать успехов Объединенным Арабским Эмиратам в проведении очередной 28-й Конференции ООН об изменении климата (СОР-28) в декабре 2023 года и Государству Катар в организации Кубка Азии по футболу в начале 2024 года.

Уважаемые главы делегаций,

Мы выступаем за укрепление тесных культурно-исторических уз, связывающих наши регионы.

В данном контексте мы приветствуем начало реализации проекта строительства Культурного центра Королевства Саудовская Аравия в Кыргызстане.

С удовлетворением хочу отметить завершаемый в эти дни проект строительства Исламской Академии при содействии Объединенных Арабских Эмиратов.

Убежден, что эти нужные и востребованные в наше время культурно-образовательные учреждения станут центрами изучения арабского языка, распространения знаний о богатой арабской культуре, об исламе, что очень важно в наш век высокого уровня ксенофобии в ряде регионов мира.

В сфере образования предлагаю нашим странам создание сети межвузовских обменов и увеличение численности квотных мест в ведущих учебных заведениях стран Залива для студентов из Центральной Азии по инженерно-техническим специальностям.

Уважаемые главы делегаций,

В заключение, выражаю уверенность в успехе нашего Саммита.

Хочу вновь подтвердить нашу приверженность к дальнейшему укреплению сотрудничества и углублению наших партнерских отношений.

Убежден, что Совместный план действий между странами Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Залива на 2023–2027 годы и Совместное заявление по итогам нашего саммита отражают стремление наших регионов к взаимовыгодной кооперации и обеспечат комплексную повестку будущего эффективного сотрудничества и партнерства в приоритетных областях.

Позвольте еще раз выразить признательность Хранителю Двух Святынь, Королю Саудовской Аравии Его Величеству Салману бин Абдулазиз Аль Сауду и Наследному принцу, Председателю Совета Министров Королевства Саудовская Аравия Его Высочеству Мухаммаду бин Салман Аль Сауду за прекрасную организацию Саммита.

Желаю участникам крепкого здоровья и всего наилучшего, а нашим братским народам стран Центральной Азии и Залива – мира, благополучия, и дальнейшего процветания.

Благодарю за внимание».

Кабар