Президент Садыр Жапаров 18-20 июля с рабочим визитом посетит Саудовскую Аравию 

Также запланирован ряд двусторонних встреч президента Садыра Жапарова с главами арабских государств Залива.
Президент Садыр Жапаров 18-20 июля по приглашению короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиз Аль Сауда с рабочим визитом посетит Королевство Саудовской Аравии для участия в первом Саммите глав государств «Центральная Азия - Совет сотрудничества арабских государств Залива».
По словам, заведующего отделом внешней политики Администрации президента Муратбека Азымбакиева, в рамках мероприятия лидеры стран обсудят вопросы развития межрегионального сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Также запланирован ряд двусторонних встреч президента Садыра Жапарова с главами арабских государств Залива.
Это первый в истории регионов Саммит глав государств в настоящем формате, сказал Азымбакиев.
АКИpress
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