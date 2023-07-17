Президент Садыр Жапаров 18-20 июля с рабочим визитом посетит Саудовскую Аравию

Также запланирован ряд двусторонних встреч президента Садыра Жапарова с главами арабских государств Залива.

Президент Садыр Жапаров 18-20 июля по приглашению короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиз Аль Сауда с рабочим визитом посетит Королевство Саудовской Аравии для участия в первом Саммите глав государств «Центральная Азия - Совет сотрудничества арабских государств Залива».

По словам, заведующего отделом внешней политики Администрации президента Муратбека Азымбакиева, в рамках мероприятия лидеры стран обсудят вопросы развития межрегионального сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Также запланирован ряд двусторонних встреч президента Садыра Жапарова с главами арабских государств Залива.

Это первый в истории регионов Саммит глав государств в настоящем формате, сказал Азымбакиев.

АКИpress