Камчыбек Ташиев считает, что отделения МВД нужно подготовить к защите границ

Сотрудников МВД необходимо подготовить к защите границ.

Об этом сегодня, 13 июня, на заседании Совета безопасности заявил заместитель председателя кабинета министров, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.



Ташиев отметил, что есть отделения МВД, которые расположены на опасных участках. Необходимо чтобы эти отделения прошли подготовку совместно с погранслужбой и Минобороны. Во время чрезвычайной ситуации сотрудников этих отделений должны обеспечить соответствующей техникой и вооружением.

"Мы видим, что в конфликтных случаях они проходят службу так же, как и сотрудники погранслужбы и Минобороны, но у них нет соответствующего вооружения. Этот вопрос нужно решить совместно с Минобороны и погранслужбой", - предложил Ташиев президенту.

Садыр Жапаров отметил, что указанные структуры должны учесть эти замечания при реализации новой Военной доктрины.



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