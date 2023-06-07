Госвизит эмира Катара имеет важное историческое значение, - президент Жапаров

«Ваш государственный визит имеет очень важное историческое значение», - сказал президент Садыр Жапаров 7 июня на расширенном заседании с эмиром Катара Тамим бин Хамад Аль Тани.
Президент отметил, что глава Катарского государства одним из первых приехал среди президентов арабских стран. Это большая радость и гордость, сказал Жапаров.
«Кыргызско-катарские отношения выходят на новый уровень. Катар как государство добился немалых высот. В этом году отмечается 25-летие дипломатических отношений между нашими странами. Мы отмечаем эту юбилейную дату с катарским друзьями. За 25 лет наши политическое взаимоотношения развились и состоялись разные мероприятия. Сегодня подпишем ряд двусторонних документов, меня это радует. Это позитивные достижения 10-летнего правления эмира Катара», - сказал Садыр Жапаров.
В свою очередь эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани поблагодарил Садыра Жапарова за теплый прием и сказал, что надеется на дружественные взаимоотношения между странами.
АКИpress
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