Садыр Жапаров: Если Бакиев вернётся, то он будет задержан

Если Курманбек Бакиев вернется в Кыргызстан, то он будет задержан.

Об этом с очередном интервью ИА "Кабар" заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

По его словам, в отношении Курманбека Бакиева возбуждено уголовное дело.

"Бакиев судом приговорён к 30 годам. Это решение остается в силе и сегодня. Если он приедет, то, конечно, его арестуют. Мы все должны учиться жить по закону и я не имею права отменять решение суда. Я могу только помиловать либо отказать в помиловании, если Курманбек Бакиев попросит о помиловании. При этом я должен буду учесть мнение пострадавших в 2010 году", - сказал глава государства.

Президент также прокомментировал судебные приговоры в отношении Максима и Жаныша Бакиевых.

"Кроме Курманбека Бакиева, на его братьев Жаныша и Акмата, и на его сына Максима возбуждены уголовные дела. Они находятся в розыске. Если они вернутся, то, как я указал выше, их арестуют. При этом я не уверен, что судьи оправдают Максима и Жаныша Бакиевых. Потому что их приговорили к пожизненному заключению", - добавил Садыр Жапаров.

URL: https://www.vb.kg/429956