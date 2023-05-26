Где есть интересы государства, там не играют роли ни дети, ни родственники, ни друзья, - Ташиев. Интервью

К.Ташиев: Мы должны успеть выполнить всю запланированную работу.

Заместитель председателя Кабинета министров, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал свой пост в соцсети о борьбе с коррупцией.

- Что означают ваши слова о том, что у вас осталось мало времени?

- Никакого двойного смысла мой пост не должен оставлять. Я все открыто сказал, чтобы довести до общественности. Мы много работали, но не распространяемся насчет этого. Отчет займет много времени, но народ итак видит результаты работы.

Много кто спросил относительно этого момента. Всех интересует, на что времени мало осталось и для чего, говорил ли я о себе. Правильно, я о себе говорил. Это все связано с работой. Я не могу говорить о своем личном на публику. Срок моей работы на посту главы ГКНБ истекает. Я же тут не навсегда. Я же не 10-15 лет буду председателем. Если даже такая мысль была бы, то такой возможности не будет. Незаметно два с половиной года прошли. Поэтому мы должны поспешить. Мы должны успеть выполнить всю запланированную работу.

Многие, когда я в интересах государства работаю, говорят: «Всегда что ли тут будешь сидеть? Мог бы и помочь. Отпустить». Правильно, я тут вечно не буду сидеть. Нет мысли сидеть тут по 10 лет. Но за время своей работы на посту председателя ГКНБ я должен многое успеть. Я должен искоренить коррупцию, бандитов, тех, кто навредил государству, чтобы после моего ухода с работы они не только мне, но и обществу не могли не навредить. Вот это время с каждым днем уменьшается.

Каждый час для меня дорог. Круглосуточно работаем с сотрудниками ГКНБ. Не могу сказать, что внутри ГКНБ тоже все было идеально. Тут тоже трудно было. Производилась чистка и на сегодня все занимаются своими функциональными обязанностями. Думаю, мы улучшились.

- Вы анонсировали начало второго этапа борьбы с коррупцией. Чем она отличается от первого этапа?

- Когда мы только пришли на работу с президентом Садыром Нуркожоевичем, борьбу с коррупцией поделили на 3 этапа. Первое: борьбу нужно было систематизировать. Это настоящая борьба. Нужно было определить направление, как мы будет вести борьбу, как эффективно проводить ее, как сделать так, чтобы помочь государству.

Мы можем сказать, что первый этап завершился. Когда мы только пришли, государство было в плачевном состоянии, все погрязли в коррупции, особенно госорганы. Коррупция, связи с ОПГ, властвование ОПГ в государстве… Куда бы не пошел, нужно было договариваться то с одним, то с другим. ОПГ решали, кого выдвигать кандидатом в депутаты от партий, кто станет депутатом, кадровые вопросы. Во всех регионах были свои положенцы. У них целая система была. Они даже в дела айыл окмоту вмешивались. Государственной системой руководили. То есть, преступность была легализована. Стояла задача уничтожить эту систему, посадить в тюрьму, наказать по всей строгости закона. Это относительно борьбы с ОПГ.

А коррупция в любой сфере была, все дела решались через коррупцию. Даже хлеб через коррупцию покупали. Покупаешь хлеб, а этот магазин не платит налоги или наполовину налоги оплачивает. Возможно, хлеб контрабандой поступал. Настолько коррупция пустила корни в обществе. Вот борьба с ними была.

В начале мы думали, что приложим все усилия и за 3-4 месяца получим результаты. А через 6 месяцев уже искореним все. Но первый этап продлился до двух с половиной лет. Мы поняли, как нужно с ними бороться, как это сделать законным путем, как наказать их. На все это ушло два с половиной года. Я знаю, где ловить коррупционеров, где есть коррупционеры, у кого сколько получают денег, как получают. Все узнал. С сегодняшнего дня мы будем вникать в сферы. Раньше мы задерживали только тех, кого застигли на месте преступления. Отныне будем по сферам смотреть, среди них будем искать и искореним там коррупцию. Было очень сложно решить этот вопрос. Поэтому я думаю, что на втором этапе мы усилим борьбу с коррупцией и ОПГ, во-вторых, будем использовать всю силу закона.

Раньше, надо открыто говорить, при поимке коррупционера, если он украл 100 тыс. сомов у государства, то говорили: «Ладно, верни 500 тыс.-1 млн сомов государству» и штраф в суде платили, либо отделывались легкой статьей. Теперь такого не будет. На втором этапе борьбы мы рассмотрим всю ответственность по закону. Это, например, если коррупционер попался, то его скот, дом, все его подлежит имущество конфискации. Во-вторых, срок по закону получит, будь то 5, 10, 15 лет и будет сидеть в тюрьме. Отныне человек, пойманный на коррупции, не уйдет от нас. Кто попадется с коррупцией, тот не избежит тюрьмы по срокам, предусмотренным законом. Как раньше лежали по 2 месяца, 6 месяцев или год, такого не будет. Это мы обеспечим.

Кроме того, надо с корня искоренить ОПГ, контрабандистов, мошенников, тех, кто обманул государство. Всех не только в тюрьму должны посадить, не только возмещением ущерба заняться. В Кыргызстане отныне бандитные группы, воры, мошенники, те, кто высасывают кровь народа, те, кто на большие суммы обманул страну – таких не будет. Это кто? Преступники в финансовой сфере, банковской сфере, в Министерстве финансов – там много поднимается этот вопрос. Мы сегодня-завтра скажем, сейчас по этому вопросу я рассмотрел, на днях задержим больших чиновников. В ближайшие дни разрабатывается много мероприятий, в скором времени начнем задерживать больших чиновников. Тех, кто держит финансы в своих руках, но неэффективно использовавших, а также использовавших в своих интересах.

Начался второй этап борьбы. На этом этапе я, как раньше, не отпущу при задержании. Буду применять самое строгое наказание.

– Скажите, в чем причина того, что среди госслужащих не прекращаются коррупционные схемы? Возможно, законы не работают или есть другие факторы? В частности, под влиянием вышестоящих чиновников или по родственным связям возникает коррупция?

- Если бы все по закону работали, было бы очень хорошо. Наказания по закону хорошие, но они не применялись до сих пор. Например, за 2020 год сумма ущерба от коррупции не достигала 200 млн сомов. А мы за 2 года свыше 11 млрд сомов накопили. Таких денег ни государство, ни спецслужбы никогда не видели. От кого они поступают? От таких коррупционеров.

Мы уменьшили человеческое вмешательство. Как? Открыто и точно могу сказать, что ни один человек не может обвинить меня в том, что я хотя бы 1 сом брал, ни тыйына, ни 1 сома не беру себе. Все деньги, которые поступают, я государству отправляю. Все деньги направляю на счет государства. Деньги работают в пользу страны, либо в пользу ГКНБ. Других вопросов нет. За 2 года 11 млрд собрали, но никто не сможет сказать, что я – коррупционер. Почему? Потому что на самом деле это не так. Все что говорит народ — правда. Если взять у кого-то деньги, он бы сказал жене, сыну, другу и таким образом, распространилось бы в обществе. Поэтому человеческий фактор играет большую роль.

Например, когда задерживали директора ДЛО, то один мой друг вышел на меня, попросил отпустить человека и сказал, что сделает все что угодно. Я сказал, что не смогу, так как он поймался на взятке. Говорит, что от этого я же не разбогатею или государство не разбогатеет. Сказал: «Сколько скажи, найду, свои деньги дам. Или все что угодно сделаю, отпусти ее». Но я сказал нет. Даже если будешь ненавидеть, перестану быть другом, не смогу. И вот он сказал, что посмотрит, до какого времени я буду работать. Это человеческий фактор.

Каким-то образом я бы мог отпустить человека или как-то помочь, но тут же стоят интересы государства. Где интересы государства, там никакие дети, родственники, друзья, знакомые не должны играть роли. Только тогда будет результат. Другого результата нет. Кто-то должен показаться своим родственником с плохой стороны. Но государство должно исправляться и развиваться. Даст Бог, государство будет поправлено. Мы должны уйти от человеческого фактора.

- В этом месяце был обнаружен большой объем оружия, скрываемого преступными группами, были перестрелки, была ликвидация террориста. Откуда преступные группы получили оружие, эти вопросы не были взяты под контроль?

- Таких вопросов много, я не могу все раскрыть. Так как мы являемся специальной службой, в день у нас производятся несколько специальных операций. Это не единичный случай. Всегда идет выявление оружия, привлечение к ответственности тех, кто его привозит. Самый главный результат для нас – спокойствие и стабильность в обществе. Если будет спокойствие, если будет стабильность, вот это результат нашей хорошей работы.

Вот то же задержание вооруженных преступников, привлечение их к ответственности, ликвидация – это наша работа. Мы выполняем свою работу. Мы и впредь будем ее выполнять.

Если кто-то в государстве будет незаконно владеть оружием, будет пытаться использовать это оружие, или попытается вносить рознь среди мирного населения, мы привлечем его к ответственности. Поэтому общество должно знать, как правильно обращаться с оружием.

- Мы также являемся свидетелями борьбы с контрабандой на границе. Несмотря на это, регистрируются случаи, когда военнослужащие идут на такие преступления. Некоторые политики защищают контрабандистов. В целом в каком случае можно прекратить контрабанду?

- Один из основных путей прекращения контрабанды – человеческий фактор. Я понял, что человек жаден. Несмотря на получаемую зарплату, на то, что он сыт, он всегда будет хотеть большего. Если сегодня он получил 10 тыс., завтра он захочет получить 20 тыс., а послезавтра – 100 тыс. Так и идет жадность. Есть только один путь прекратить все это – усиление наказания в рамках закона. Только когда человек поймет, что завтра будет наказан за эти дела – только тогда эти вопросы будут сниматься. Но кто является инструментом того, чтобы объяснить человеку? Это мы – ГКНБ.

Мы через наказание должны объяснить обществу, коррупционерам. Если кто-то занимается контрабандой, наносит ущерб государству, он должен понять, что все равно будет наказан. В Кыргызстане не останется никого [кто совершил преступление], кто не будет наказан. Но в то же время не должен страдать простой народ. Простой человек, который занимается своим бизнесом, который прозрачно работает, или люди, честно зарабатывающие свои деньги, никогда не должны страдать, мы должны им помогать.

Должен быть наказан только тот, кто нарушает закон. Мы должны усиленно работать в этом направлении. Если мы всех будем привлекать к ответственности, будет нехорошо. В государстве должна быть сильная дисциплина, должны исполняться законы, должны быть наказаны все, кто нарушает закон. Один чиновник, который не будет наказан, потянет за собой 5-6 таких же чиновников-коррупционеров. А если мы накажем этого одного чиновника, то и за ним не будет 5-6 коррупционеров. Таким образом общество очистится.

Вот государственные чиновники, которые видят меня, задумаются. Но сейчас они переходят на другие формы обкрадывания государства. Если раньше напрямую давали деньги или взятку, то сейчас изменились способы получения взятки – получают через банки, через биткоины, получают в других странах, используют киберспособы. Люди стали хитрыми.

Два дня назад мы задержали двух граждан, которые совершили киберпреступление и нанесли государству огромный ущерб. Государство проводит тендеры, они зашли на этот электронный тендер и совершили преступление. Мы их задержали. Скоро мы обнародуем все: раскроем имена, какие это министерства, какие сотрудники были замешаны. Все опубликуем.

Я хочу сказать, что и общество должно нам помогать. Если кто-то видит коррупционные элементы, должны обратиться к нам. Пусть напишут заявление на мое имя, ни одно заявление не останется без внимания. Особенно мы будем жестко наказывать тех, кто занимается коррупцией в ущерб государству. Поэтому общество и люди должны помогать.

Люди не должны идти и давать взятку айыл окмоту. Пусть перед этим они придут ко мне и скажут, я пойду вместе с ними давать взятку. И в этот момент задержку айыл окмоту и посажу. Пусть вместо него придет чистый и прозрачный айыл окмоту.

- Ранее сообщалось о причастности шурина генерального прокурора Курманкула Зулушева к преступлениям в таможне. Что с этим делом? Был ли он привлечен к ответственности? Не играл ли роль генеральный прокурор?

- Шурин генерального прокурора работает в таможне. Вместе со своими коллегами – там четыре таможенника, четыре простых инспектора и два коммерсанта создали коррупционную схему. Как это было? Когда из Китая поступают товары, они везут в Ош, разгружают на одном из складов, потом ставят печать, что якобы товар вывезен в Узбекистан. Это подакцизный товар. Не уплачен акциз, не уплачены таможенные пошлины. С каждой машины Кыргызстану наносится ущерб в размере 50 тыс. долларов. Машина выезжает в Узбекистан пустая. Так мы задержали 19 машин. Когда уточняли вину, выяснилось, что среди них есть и шурин генпрокурора.

Все в начале думали, что если это шурин генпрокурора, то его не задержат и не накажут. Были и те, кто пытался, чтобы мы его не задерживали. Но, несмотря на это, этот человек задержан. Сейчас он под стражей. Ущерб государству полностью уточнен. Есть закон. В соответствии с ним если они в двукратном размере восстановят ущерб, нанесенный государству, то мы обязаны их выпустить. Есть такая статья. Дело рассматривается. Но они пока не выплатили ни сома. Скоро по этому делу будет заседание комиссии и мы завершим дело.

Но генеральный прокурор ни разу не вмешался. Конечно, он спрашивал, как и что. Я ответил, что есть признаки преступления, [шурин] участвовал в преступлении, даже был одним из организаторов. Я все рассказал. Он сказал, чтобы дело рассматривалось в рамках закона. Он не вмешивался – я оценил это.

- Когда вы объявляли о борьбе с коррупцией, отметили, что второй этап будет жестче. В то же время сказали, что не будете смотреть, будет ли это сын, друг или родственник. В обществе спорят, что вы хотели этим сказать. Возможно, это был звонок кому-то?

- Да, это был звонок и моим родственникам. Как вы знаете, когда ты у власти, появляются разные родственники. У кыргызов так: если ты пришел к власти, количество родственников увеличивается. Дети, родные, родственники – звонок для всех.

Если кто-то из моих близких… вот я впервые говорю об этом. В комитете я провожу собрания. Есть большой актовый зал, где сидят около 500 человек. Выступая перед ними, я говорю: «Если кто-то из моих близких совершит преступление, не бойтесь, привлекайте его к ответственности! Если сами не можете, боитесь, то скажите мне».

Когда говорим о государственных интересах, для меня на сегодня снизилось значение родных. Я и сам не думал, что у меня будет такая судьба. Но так получилось. Но сегодня мне нужно защищать только интересы государства, не говоря о родных или близких. У меня нет другого пути. Либо я дойду до конца по этому пути и буду хорошим человеком. Либо дойду до конца по этому пути и буду плохим человеком.

- Вы не устали от должности председателя ГКНБ?

- Физически я не устал. Но должен открыто сказать и общество об этом знает. Недавно были проблемы со здоровьем. Причиной может быть работа. Круглосуточная работа, каждый день нервы. Какой бы не была работа… Вот, например, если сегодня будет зарегистрировано десять больших уголовных дел, все десять нужно рассмотреть, узнать, дать указания ребятам и контролировать. Иногда не возвращаемся домой. Если хотите, можете подняться на второй этаж и посмотреть: у меня есть кабинет, есть место, где можно поспать. Там и остаюсь.

Работа тяжелая. Но мы на это не жалуемся. Это путь, который мы выбрали. Каждый выбирает свой путь. Есть друзья, близкие, которые живут и радуются. Иногда звонят и подшучивают надо мной: «Что, до сих пор так же?». Но это путь, который я выбрал ради народа, ради государства. Будем работать до конца, чтобы достичь результатов. В чем результаты? Результат нашей работы один – простые люди должны почувствовать результат, их жизнь должна улучшиться, должна быть стабильность, должна быть справедливость. Это и является результатом.

Если мы будем работать круглосуточно, не будем спать, будем испытывать трудности, но не достигнем этого, то пользы от нашей работы нет. Просто мы будем людьми, которые здесь испытывают трудности. Так не должно быть. Даже если нам сложно, должен быть результат. Народ должен видеть это и чувствовать. Я думаю, что народ хоть немного, но начал чувствовать. Теперь это все будет быстрее. Потому что мы завершили фундамент. Даже когда строят дома, самое сложное – залить фундамент, дальше все быстрее. Так и мы – сейчас мы залили фундамент. Как я сказал в начале: способы борьбы с коррупцией, борьбы с ОПГ, как их наказывать и другое – мы все это полностью освоили, теперь мы начали работу по усилению этого. Даст Бог, в последующем наша работа будет быстрее радовать народ.

- Некоторые считают, что Ташиев сделал такое объявление для своего пиара, используя слова: «У меня осталось мало времени, я должен все успеть».

- Большинство есть большинство, нельзя закрыть рот всем. Один говорит одно, другой – другое. Если говорить открыто, сколько людей ходили, прикрываясь моим именем. Скольких из них я задержал, привлек к ответственности. Сейчас количество таких снизилось, их почти нет. Но иногда бывает. Нельзя закрыть рот народу.

Основная наша задача… Президент Садыр Нургожоевич поставил перед нами такое требование. Если бы президент не ставил такую задачу, не создавал бы условий, если бы он сказал: «Живите как хотите, руководите как хотите, главное пусть время пройдет», разве бы мы так работали? Президент поставил жесткие требования. Мы должны их выполнить.

Кто-то может сказать, что это пиар, другой может сказать другое, это их слова. Наша основная задача – информировать народ. Вот я с вами разговариваю, я думаю, что я не раскрыл каких-то государственных секретов. Но у меня внутри много секретов. Не раскрывая их, объяснить народу – это очень сложно.

Я сам нечасто пользуюсь соцсетями, может быть, раз-два в год что-то опубликую. А вот интервью… В прошлом году, как я помню, в День независимости я получил звание Героя Кыргызской Республики, и тогда дал интервью вам. Через два месяца будет год.

Я не пиарюсь. Я работаю и делаю – вот это и есть. Пиар мне не нужен. Я не артист, не планирую идти на выборы. Если я получу результаты этой службы, то считаю, что выполню одну из больших задач в моей жизни.

АКИpress