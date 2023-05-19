Лукашенко на встрече с участием Шакиева: Не хотим, чтобы вы попали под санкции из-за нас

18 мая, в Минске торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Встреча прошла в рамках Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Александр Лукашенко поделился своими предложениями по совершенствованию работы Парламентской ассамблеи. Он сосредоточился на разработке модельных законов в сфере обороны и безопасности.

"Наряду с этим Александр Лукашенко заявил, что участие миссии Парламентской ассамблеи в качестве наблюдателей в избирательных кампаниях, проводимых в государствах - членах организации, имеет особое значение, и добавил о необходимости наращивания социально-экономических и культурно-гуманитарных связей", - говорится в сообщении парламента.

Белорусские СМИ тоже освещали это мероприятие. Как передает агентство "Белта", президент Беларуси отметил, что часто с Владимиром Путиным обсуждает проблему санкций.

"Мы не хотим, чтобы в связи с введенными против нас санкциями под них, сотрудничая с нами, попали и вы. Нам это абсолютно не нужно. Это будет только хуже. Но я хочу сказать, что мы очень надеемся, что эти попытки нас разорвать не подействуют на наше единство. Главное - экономика. Главное - рынок", - сказал Лукашенко.



Президент Беларуси констатировал, что целый ряд стран на постсоветском пространстве сталкиваются с разного рода проблемами и вызовами.

"Но мы как-то собирались вместе, обсуждали проблемы. А порой предпринимали серьезные действия для того, чтобы как-то успокоить ситуацию в той или иной точке постсоветского пространства. Это дорогого стоит. Нас пытаются развести. Я, как человек опытный, хочу вас попросить: аккуратно, без шума, не поддавайтесь на эти уловки! Вы должны искать там, где лучше вам, где лучше вашим народам", - сказал Лукашенко.

Он привел пример, что если Таджикистану выгодно торговать своими высококачественными овощами и фруктами, то это надо делать. "А если Грузии выгодно летать в Москву, а Москве - в Тбилиси, то в этом тоже нет ничего плохого. Вот на этом примере уже видно, чего они хотят", - заметил президент.

"Поэтому не допустите (вы, парламентарии прежде всего) этого разрыва на этом остром моменте нашей истории. Сильные мира сего пытаются переделить мир, и мы в центре этого внимания. Надо держаться друг друга, надо ближе в это время быть друг к другу. Это наша политика. Мы вам ее предлагаем. Я думаю, что другой альтернативы для сохранения суверенитета и независимости наших государств нет", - уверен белорусский лидер.



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