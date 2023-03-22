Досаалы Иманбердиев: То, что говорит Си Цзиньпин, важно и для развития КР

Весь мир с большим вниманием следит за государственным визитом Си Цзиньпина в Москву.

Почему? Потому что Китай в годы правления Си сделал колоссальный рывок в своём развитии, стал сверхдержавой и является одной из стран, определяющих ход мировой истории. Это первый государственный визит Си Цзиньпина после его переизбрания на посту Председателя КНР, как он это сделал 10 лет назад" , - сказал vb.kg Досаалы Иманбердиев, заместитель директора Юридического института КНУ имени Баласагына, доктор наук государственного управления, профессор.

По его мнению, наши кыргызские эксперты и политологи не могут остаться в стороне от комментариев по поводу этого визита, потому что Кыргызстан является членом такой международной организации, как ШОС, в которую входят Китай и Россия. Это во-первых. Во-вторых, Кыргызстан имеет общую государственную границу с Китаем. И то, что говорит руководитель Китая Си Цзиньпин, очень важно и для развития нашей страны.

Как отметил профессор Иманбердиев в интервью vb.kg, Китай становится активным актором в мировой политике, выдвинув план ООН - центричной международной безопасности. Это весьма актуально в условиях современных геополитических потрясений, нарушающих принципы международного права и равенства стран, основанных на Уставе ООН. Недавно Китай стал посредником в примирении Ирана и Саудовской Аравии. Также Китай выступил с инициативой по примирению России и Украины.

Я считаю, что нам нужно учиться у Китая и его руководителей. Если соседи-страны делают успехи и развиваются, то мы не останемся в стороне.





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