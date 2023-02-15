Темирлан Султанбеков поблагодарил социал-демократов во всем мире, а также Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева по делу Атамбаева

14 февраля политик Темирлан Султанбеков посвятил пост благодарности всем за честное правосудие.

В нем он отметил, что приговор по Батукаеву отменён, экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев освобождён.

«Этот день мы приближали как могли. 8 августа 2019 года казалось, что все разрушено и зло победило. За это время мы прошли очень многое и накопили бесценный опыт и получили большие знания. Сегодня хочу выразить благодарность всем, кто поддерживал все эти трудные годы: всему нашему великому народу, членам партии, сторонникам, адвокатам, всем, кто поддерживал добрым словом здесь в соцсетях, СМИ, правозащитным организациям», – написал он.

Кроме того, он выразил отдельную благодарность главе правительства Испании, а также президенту Социнтерна П.Санчесу, министру иностранных дел Испании Хосе Альбаресу, Хане Жалуль, партиям-партнёрам по всему миру.

Кроме того, он отметил президента Кыргызстана Садыра Жапарова, а также председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева за то, что создали возможность для проведения честного правосудия без вмешательства.

«Алмазбек Атамбаев полностью оправдан по уголовным делам по школе в Калыс-Ордо, по паспортам турецким гражданам, по попытке захвата государственной власти, по Октябрьским событиям, а также созданная властями комиссия полностью доказала непричастность Атамбаева к грузу самолета, потерпевшего авиакрушение в Дача-Су.

Сегодня отменен приговор по делу Батукаева: мы этого долго добивались, наконец-то правда восторжествовала, и ложь свергнутого семейного клана братьев Жээнбековых рассыпалась на глазах всего нашего любимого народа.

В последние годы здоровью Алмазбека Шаршеновича нанесён сильнейший урон и теперь, наконец-то экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву необходимо провести две жизненно важные операции, а после ему будет необходимо пройти курс лечения и реабилитации», – написал он.

Напомним, ранее сообщалось что по решению суда бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву разрешено покинуть страну для лечения по медицинским показателям.



Бишкек24