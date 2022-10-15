"Кемпир-Абад некоторые лица используют в своих грязных политических играх"

По его словам, при этом, эти политики прекрасно знают, что данный вопрос решился в пользу Кыргызстана.

Кемпир-Абад для некоторых политиков в Кыргызстане стал разменной монетой в своих грязных политических играх. Таким мнением на своей странице в соцсети поделился журналист Нургазы Анаркулов.

По его словам, при этом, эти политики прекрасно знают, что данный вопрос решился в пользу Кыргызстана.

"Ведь известно, что данным водохранилищем ещё в союзные времена мы перестали пользоваться. Но не смотря на это сегодняшняя власть максимально извлекла выгоду из это спорного вопроса. История обязательно оценит эти старания по достоинству", - написал Анаркулов.

Журналист отметил, что и в Узбекистане люди выразили недовольство Мирзиееву, в частности, как он решил этот вопрос.

"Только недавно мы пережили кровавые события на кыргызско-таджикской границе. Все также видели Рахмона, который затаил злобу на нас. Поэтому именно сегодня мы должны быть едины. Сегодня не время размениваться на мелкие склоки ради своих личных интересов. Узбекистан пошёл на значительные уступки в решении приграничного вопроса и это нужно ценить.

Что же касается тех политиков, которые в Кемпир-Абаде устроили курултай, то их цель очевидна - власть. Иначе как можно понять действия данных лиц, которые в сложные для страны времена, вводят людей в заблуждение и вносят разлад в общество", - добавил он.

Напомним, сегодня в Узгенском районе проходит курултай по ситуации вокруг Кемпир-Абадского водохранилища. Среди участников курултая присутствуют отдельные депутаты ЖК, а также ряд экс-чиновников.

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил нардепам, что суммарно за Кыргызстаном остается более 19 тысяч гектаров земли, за Узбекистаном - территория воды Кемпир-Абадского водохранилища - 4 тысячи 485 гектаров, но управлять им будут совместно две страны.

URL: https://www.vb.kg/423609