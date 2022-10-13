"Азаттык" работает исключительно в интересах атлантистов"

По словам Какчекеева, радио "Азаттык" или радио "Свобода" - финансируется правительством США.

Экс-помощник министра обороны, военный эксперт, политолог Токтогул Какчекеев прокомментировал инициативу закрытия "Азаттыка" и "Клоопа". Напомним, в Бишкеке прошел митинг с требованием закрыть " Азаттык". Акция проходила возле здания СМИ.

По словам Какчекеева, радио "Азаттык" или радио "Свобода" - финансируется правительством США.

"Вначале это СМИ было инструментом в годы холодной войны против СССР и как мы убедились в развал союза свою лепту оно внесло. Теперь же радио "Свобода" продолжает вести пропаганду в интересах своих хозяев. Простой пример, в годы ВОВ все рвались на фронт, сейчас же в связи с мобилизацией российская молодежь бежит из страны. Это и есть эффективная работа иностранных СМИ.

Помнится, и у нас в период баткенских событий в прошлом году проходил митинг, где люди требовали дать им оружие и отправить на юг. Когда же реально подогнали автобусы, все разбежались. Это тоже результат пропаганды иностранных СМИ вроде "Азаттыка"", - считает эксперт.

Политолог отметил, что "Азаттык" стал своеобразной "дурилкой для народа" в интересах атланистов.

"Это СМИ вещает во всех уголках нашей страны и при таких ресурсах имеет возможность влиять на умы нашей молодежи в так называемой информационной войне. Но вечно обманывать народ нельзя, люди тоже со временем начинают различать правду от лжи. Теперь нам пытаются навязать мнение, что Россия нам враг, но если объективно посмотреть на историю, то кроме нашего северного соседа нам никто и не оказывал значительную помощь. Да при всех сегодняшних разногласиях должно же остаться чувство благодарности, в том числе и к Советской России. Сегодня также Россия помогает нам во многих областях и это надо ценить", - добавил Токтугул Какчекеев.

Отметим, интересным является тот факт, что распространение контента "Радио Свобода" в США запрещено на законодательном уровне, то есть гражданам Америки не ведомы информационные материалы данного СМИ.

Для справки: до начала 1970-х "Радио Свободу" финансировали через бюджет ЦРУ, поскольку финансировать частные организации Конгрессу было запрещено законом. Позднее после обнародования связи радиостанции с ЦРУ запрет был отменен и ассигнования стали выделяться Конгрессом США напрямую.

Радиостанцию же в те годы создавали с одной целью – разжигание протестных настроений в СССР. Для чего Конгрессу США этот медиа-инструмент сегодня вопрос, конечно, интересный.

Есть мнение, что под прикрытием демократических ценностей в завуалированной форме "Радио Свобода", также, как и в Кыргызстане, сегодня продолжает заниматься деструктивной деятельностью, которая направлена на постепенное нагнетание общественно-политической ситуации в государстве. Возможно поэтому материалы того же "Радио Азаттык" зачастую носят политизированный и однобокий характер. Журналисты при публикации материалов основной упор делают на тесное сотрудничество с представителями НПО, правозащитных организаций и оппозиционных политиков, испытывающих лояльное отношение к западным странам.

В настоящее время, также и среди населения зреют недовольства работой радио в Кыргызстане. По крайней мере, в соцсетях распространяется мнение, что "Азаттык" чаще всего готовит провокационные материалы, отвечающие исключительно только интересам США в противовес национальным интересам страны.

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