В Астане пройдет встреча президентов Кыргызстана, Таджикистана и России

Эту информацию подтвердил «Азаттыку» пресс-секретарь президента Ербол Султанбаев.
Завтра, 13 октября, президенты Кыргызстана, России и Таджикистана Садыр Жапаров, Владимир Путин и Эмомали Рахмон проведут трехстороннюю встречу в столице Казахстана Астане.
Планируется обсудить проблемные вопросы на кыргызско-таджикской границе. Эту информацию подтвердил «Азаттыку» пресс-секретарь президента Ербол Султанбаев.
Согласно информации, совместная встреча была организована по инициативе главы российского государства Владимира Путина, который выразил готовность содействовать решению пограничных вопросов между Кыргызстаном и Таджикистаном.
12-14 октября в Астане пройдут VI саммит государств-членов Совета по сотрудничеству и мерам доверия в Азии, очередное заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) и саммит глав государств «Центральная Азия + Россия».
Это будет первая встреча президентов Кыргызстана и Таджикистана после недавнего вооруженного конфликта на границе, в результате которого погибли десятки человек.
МИД Кыргызстана назвал кровопролитие на кыргызско-таджикской границе 16-17 сентября «заранее спланированной вооруженной агрессией со стороны Таджикистана». МИД Таджикистана ответил тем же.
centralasian.org
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!