В Астане пройдет встреча президентов Кыргызстана, Таджикистана и России

Эту информацию подтвердил «Азаттыку» пресс-секретарь президента Ербол Султанбаев.

Завтра, 13 октября, президенты Кыргызстана, России и Таджикистана Садыр Жапаров, Владимир Путин и Эмомали Рахмон проведут трехстороннюю встречу в столице Казахстана Астане.

Планируется обсудить проблемные вопросы на кыргызско-таджикской границе. Эту информацию подтвердил «Азаттыку» пресс-секретарь президента Ербол Султанбаев.

Согласно информации, совместная встреча была организована по инициативе главы российского государства Владимира Путина, который выразил готовность содействовать решению пограничных вопросов между Кыргызстаном и Таджикистаном.

12-14 октября в Астане пройдут VI саммит государств-членов Совета по сотрудничеству и мерам доверия в Азии, очередное заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) и саммит глав государств «Центральная Азия + Россия».

Это будет первая встреча президентов Кыргызстана и Таджикистана после недавнего вооруженного конфликта на границе, в результате которого погибли десятки человек.

МИД Кыргызстана назвал кровопролитие на кыргызско-таджикской границе 16-17 сентября «заранее спланированной вооруженной агрессией со стороны Таджикистана». МИД Таджикистана ответил тем же.

centralasian.org