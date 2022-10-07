Кто примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге?

Кто из лидеров стран СНГ примет участие:
- В Санкт-Петербурге 7 октября состоится неформальный саммит глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ).
Кто из лидеров стран СНГ примет участие:
Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента России Владимира Путина приедет в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств СНГ, сообщает официальный сайт главы государства.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян из Праги вылетел в Санкт-Петербург, где примет участие в неформальном саммите СНГ.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 октября совершит рабочий визит в Россию. В рамках визита он примет участие в неформальном саммите глав государств - участников СНГ, сообщает пресс-служба главы.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 октября примет участие в мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Президент России Владимир Путин 7 октября примет участие в неформальном саммите СНГ в Петербурге, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Также в этот день Путину исполнится 70 лет.
Также в ней примет участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщает пресс-служба главы государства.
Ввиду рабочего графика президент Кыргызстана Садыр Жапаров не примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев.
Информация об участии президентов Молдовы и Туркменистана пока нет.
CentralAsia (CA)
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