Сүйүнбек Касмамбетов передаст Путину поздравление от президента Кыргызстана

Также президенты стран СНГ поздравят Владимира Путина с юбилеем.
Ввиду рабочего графика президент КР Садыр Жапаров не примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом редакции vb.kg сообщил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.
По его словам, для передачи президентского послания с поздравлениями по случаю 70-летия президента России Владимира Путина от кыргызской стороны направлен Государственный секретарь Сүйүнбек Касмамбетов.
Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге пройдет неформальная встреча лидеров стран СНГ. Также президенты стран СНГ поздравят Владимира Путина с юбилеем.
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