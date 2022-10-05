Аркадий Дубнов: На свой юбилей Путин пригласил лидеров постсоветских государств

Известный политолог Аркадий Дубнов сообщил о том, что на 70-летний юбилей президента РФ Владимира Путина приглашены лидеры постсоветских стран, которые Россия считает дружественными себе.
Дубнов напомнил, что Путин наградил таджикского президента Эмомали Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством 3-й степени" в связи с его 70-летием, отмечаемым 5 октября.
"Даже не стану спрашивать, "заслуги" Рахмона перед каким Отечеством отмечаются, ведь он уже без малого 30 лет "служит" Таджикистану в качестве главы этого государства. Не станет ли именно эта награда основанием для инсинуаций, мол, не в интересах ли России все эти годы руководит своей страной бывший полевой командир прокоммунистического Народного фронта?" - задается вопросами политолог.
Политолог напоминает, что свой орден Рахмон должен получить уже 7 октября в Санкт-Петербурге, куда он собирается прибыть по приглашению Путина, который тоже отмечает 70-летний юбилей.
"В гости к нему подтвердили свое прибытие чуть ли не все лидеры постсоветских государств, за исключением, пожалуй, Грузии и Украины, а еще стран Балтии. Да и кто их пригласит, сами подумайте. Непростой это будет праздник. Скажу больше - тоскливый", - поделился своим мнением Дубнов.
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