Садыр Жапаров: Каждое слово речи, которую сказал в ООН, я написал сам

Пока летел в США, дополнил важные моменты.



Президент Кыргызстана дал большое интервью информационному агентству "Кабар". Журналисты, в частности, спрашивали его про речь, произнесенную в стенах ООН на общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи.

Корреспонденты агентства поинтересовались, кто писал речь президенту, произнесенную в Нью-Йорке. Заметили, что выступление главы Кыргызстана с высокой трибуны было очень тепло встречено общественностью.

"Речь я написал сам. Пока летел в США, дополнил важные моменты. Спичрайтеры не присутствовали на встречах, где обсуждались вопросы решения приграничных проблем. У них нет полной картины событий. Эти люди готовят тексты только для мероприятий, проходящих внутри страны. Но даже тогда в большинство моментов я сам исправляю и дополняю. А что касается речи, которую я озвучил в ООН, то каждое ее слово я должен был написать сам. Потому что трибуна международной организации - не игрушка. К тому же поднимался очень серьезный вопрос", - пояснил Садыр Жапаров.

Полностью речь президента Кыргызской Республики, произнесенную 20 сентября 2022 года в Нью-Йорке (США) на общих дебатах 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, можно прочесть на нашем сайте.





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