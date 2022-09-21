Садыр Жапаров рассказал Эрдогану о жертвах агрессии Таджикистана

Обсудив вопросы сотрудничества двух стран, стороны также обменялись мнениями в связи с недавними событиями на кыргызско-таджикской границе.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на полях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке (США), встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.
Обсудив вопросы сотрудничества двух стран, стороны также обменялись мнениями в связи с недавними событиями на кыргызско-таджикской границе.
Садыр Жапаров подчеркнул, что таджикская сторона заблаговременно вывела свои войска к кыргызской границе и атаковала пограничные и гражданские объекты и населенные пункты на кыргызской территории, используя свои вооруженные силы и тяжелую военную технику. При этом он подчеркнул, что боевые действия происходили на кыргызской территории.
Он также акцентировал внимание на том, что созданная таджикской стороной ситуация привела к невосполнимым жертвам среди гражданского населения, потерям военнослужащих, серьезному ущербу военной и гражданской инфраструктуре.
Эрдоган выразил Жапарову соболезнования в связи с человеческими жертвами, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, сказано в сообщении.
URL: https://kaktus.media/467528
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!