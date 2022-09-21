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Политика
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Садыр Жапаров рассказал Эрдогану о жертвах агрессии Таджикистана

Обсудив вопросы сотрудничества двух стран, стороны также обменялись мнениями в связи с недавними событиями на кыргызско-таджикской границе.

 Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на полях 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке (США), встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Обсудив вопросы сотрудничества двух стран, стороны также обменялись мнениями в связи с недавними событиями на кыргызско-таджикской границе.

Садыр Жапаров подчеркнул, что таджикская сторона заблаговременно вывела свои войска к кыргызской границе и атаковала пограничные и гражданские объекты и населенные пункты на кыргызской территории, используя свои вооруженные силы и тяжелую военную технику. При этом он подчеркнул, что боевые действия происходили на кыргызской территории.

Он также акцентировал внимание на том, что созданная таджикской стороной ситуация привела к невосполнимым жертвам среди гражданского населения, потерям военнослужащих, серьезному ущербу военной и гражданской инфраструктуре.

Эрдоган выразил Жапарову соболезнования в связи с человеческими жертвами, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, сказано в сообщении.

 
URL: https://kaktus.media/467528

           

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