Синдром «Мачо» и укрепление власти. Пять причин вторжения Рахмона в Кыргызстан

Это заметили не только в Кыргызстане, но и на международной арене.
16 сентября Таджикистан, применив тяжелую военную технику, напал на кыргызские села. Кроме этого, видео, где гражданским массово раздают автоматическое оружие, они опубликовали сами. Также распространяется информация о сборах сотен граждан возле военкоматов. Этим Таджикистан показывает готовность вовлечь обычных граждан в столкновения.
Это заметили не только в Кыргызстане, но и на международной арене. Например, в киевском метро появились баннеры с надписью «Власти Таджикистана используют граждан в качестве живого щита». На таджикских государственных сайтах, телеканалах делают вид, что большого кризиса и не происходит, но в мессенджерах одни фейки и пропаганда. Там таджикские блогеры стараются преподнести события не как приграничный кризис, а межнациональный конфликт.
В это время власти Кыргызстана привлекают к кризису только военных. А гражданских, проживающих на сопредельных территориях, массово эвакуируют.
В таких условиях появляется вопрос — кому выгоден этот конфликт? Перечисляем 5 возможных причин.
Продление срока семейно-кланового режима
Эмомали Рахмон руководит страной с 1994 года. Можно сказать, что он последний диктатор старой школы в Центральной Азии. Его режим держится на убеждении населения в том, что без остановившего гражданскую войну Рахмона народ Таджикистана якобы снова погрузится в тяжелые внутренние конфликты. На свое место хочет оставить сына — Рустама Эмомали, который уже занимает должность мэра столицы Душанбе. Он также спикер парламента. Нападение на соседнее государство выгодно в укреплении семейной власти.
Отвлечь внимание от внутреннего конфликта
В мае этого года в Горно-Бадахшанской Автономной области прошел большой митинг, который перерос в столкновения с правоохранителями. Акция неповиновения была подавлена безжалостно. Погибли десятки граждан, сотни были задержаны. Преследования продолжаются до сих пор. Среди населения кипит недовольство этими событиями. Действия властей Таджикистана в Горно-Бадахшанской области резко осудило международное сообщество. Правозащитники обвиняют Душанбе.
Попытка забыть экономические проблемы
Экономика Таджикистана находится в ужасном положении. Подорожало все. Казенные деньги уходят в карман семьи Рахмона. В этих условиях основной заботой обычных таджикистанцев остаются вопросы хозяйственного характера. Власти отвлекают население, искусственно создавая внешнего врага, попутно играя на патриотических чувствах.
Безнаказанность
В Таджикистане как таковой оппозиции не существует. Политиков преследуют, сажают в тюрьмы, убивают. Гражданское общество слабое, независимых журналистов практически нет. Поэтому власти могут легко прикрыть свои грязные делишки. Таджикские власти не сталкиваются с серьезным сопротивлением. Из-за этого поток насилия выливается не только на соседей, но и на сам таджикский народ. К примеру, самое абсурдное — мужчин-мусульман насильно заставляют сбривать бороды, несогласных сажают.
Синдром «Мачо»
Отношения Талибана, который в прошлом году пришел к власти в Афганистане, и режима Рахмона не самые лучшие. Еще в августе Талибан предупредил, что сможет захватить Таджикистан за одну неделю. Рахмон не в силе адекватно ответить им. Для незаменимого лидера, считающего себя «мачо», это слишком сильный удар по имиджу. Поэтому, чтобы сохранить свое лицо, он нападает на простых соседей с тяжелым оружием, натравливает своих граждан на кыргызов.
В то же время конфликты на границе совершенно не выгодны Кыргызстану и кыргызским властям.
Сразу же население начнет требовать быстрого решения приграничных вопросов. А это зависит не только от одной стороны.
В Кыргызстане сильно влияние гражданского общества и журналистов, утаить что-то невозможно.
Оппозиция есть и в парламенте, и на улице.
На спорных территориях населения Кыргызстана сравнительно меньше и надо будет очень тонко работать.
В Кыргызстане тоже не все хорошо с экономикой, все дорогое. Однако в обществе всегда ведутся открытые дискуссии, выявляются причины. Нет проблем, которые варятся внутри в собственном соку и ожидающих большого взрыва.
И последнее. Таджикистан напал во время проведения Саммита Шанхайской Организации Сотрудничества в Самарканде. В эти дни был подписан договор о строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Эта дорога выведет Кыргызстан из торгового тупика, откроет путь к мировым рынкам, усилит страну в плане геополитики и геоэкономики.
В таких условиях власти Таджикистана более не видят других путей помешать развитию соседнего государства и не имея другого выхода, осуществляют вооруженное нападение.
Булак. kg
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