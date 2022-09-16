В Самарканде началось заседание саммита ШОС в узком составе

Сегодня, 16 сентября, проходит саммит ШОС в Самарканде (Узбекистан).

Председательствует на заседании Шавкат Мирзиёев.

"Я искренне рад всем в нашей стране", - сказал он.

Мирзиёев отдельно приветствовал премьер-министра Пакистана, который был избран в апреле 2022 года и впервые принимает участие в заседании узкого состава ШОС. Он также напомнил, что в рамках своего председательства Узбекистан провел более сотни мероприятий в рамках ШОС, несмотря на сложности, вызванные пандемией.

Президент Узбекистана подчеркнул, что стороны должны подписать пакет документов в области кооперации, экономики и другие. Мирзиёев напомнил, что на саммит приехали и гости.

Мирзиёев в соответствии с регламентом взял слово.

В своем выступлении он напомнил, что саммит проходит в год 20-летия принятия Шанхайской хартии организации сотрудничества и 15-летия подписания договора о долгосрочном соседстве, дружбе и сотрудничестве.

"За исторически короткий период наша организация стала региональным лидером местных и глобальных процессов. По сути, ШОС опередила время. Усиливается стабилизирующая роль организации как фактора безопасности и экономического роста. Совокупный объем экономик увеличился в десятки раз и продолжает расти. Этот процесс продолжается также за счет глобального развития", - отметил глава Узбекистана.



URL: https://kaktus.media/467160