На Тенгиза Болтурука возлагались большие надежды, но и он допустил нарушение закона, - М. Дуйшонбаев

Бишкек, "Саясат. kg". Но надежда не оправдалась.

Когда люди получают образование за границей, накапливают там опыт, приобретают новые взгляды и мировоззрение, возвращаются к нам в страну, то мы продолжаем надеяться, что они способствуют росту и развитию, будут работать честно и не допустят коррупцию. И я в это верил. Особенно когда назначили руководителем компании «Кумтор» «сытого» Тенгиза Болтурука, который занимал руководящие посты в известных горнодобывающих компаниях мира, получал огромные деньги в виде зарплаты. Думал, он честно поработает в интересах страны. Ведь сытый человек, с толстым кошельком, как оказалось, будет держаться подальше от элементов коррупции. Но надежда не оправдалась. Финансовая деятельность компании оказалась нечистой, были допущены ряд правонарушений. Правоохранительные органы должны ответить – как решались финансовые вопросы в компании, какие законы были нарушены…

Когда же наша страна избавится от коррупционных явлений, когда не будет воровства, хищений, посягательства на народную собственность? И старшие, и младшие, и сытые, и голодные, и образованные, и необразованные, все хотят занять место, которое пахнет деньгами. Чем больше говорят о борьбе с коррупцией, тем сильнее она распространяется, на республиканском, областном, районном масштабе. И сегодня мы боремся с коррупцией, хотя начинали во времена Акаева. Но конца и края не видно этой борьбы…

Вот над этим я часто начал размышлять…

Мирлан ДУЙШОНБАЕВ, журналист, Источник: Sayasat.kg, gezitter.org