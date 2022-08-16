Балбак Тулобаев, депутат ЖК: «Я с самого начала поддерживал Сооронбая Шариповича… Я на стороне Садыра Нургожоевича, не раскорячился!»

В жизни, в политике ценится постоянство и твердая позиция.

Достаточно двух примеров, чтобы понять, кем является депутат парламента Балбак Тулобаев. В жизни, в политике ценится постоянство и твердая позиция. Создается ощущение, что он похоронил в себе такие качества и прочитал молитву…

«Я с самого начала поддерживаю политику Сооронбая Шариповича. Я всегда говорю: «Поработаю до конца срока, послужу этому человеку». Я не в том возрасте, чтобы прыгать из стороны в сторону. Если иду за одним человеком, то должен до конца идти за этим человеком. Мне не нужен пиар…» - говорил в 2020 году Балбак Тулобаев в интервью.

В 2022 году показал двуличность, сказал следующее с трибуны парламента: «С самого начала, еще до выборов говорю, что я на стороне Садыра Нургожоевича. Если вы с команды Садыра Нургожоевича, то я на вашей стороне. Такова моя позиция, я не изменил ее! Не раскорячился!»

Вы сами видите, как он переменился. Балбак Тулобаев готов меняться ради должности и статуса, предавать одного президента за другим. И как он добьется уважения? Огорчает то, что он подает дурной пример подрастающему молодому поколению, дурно себя ведет. Что нам остается сказать? Молодежь, не берите пример с Балбака!

Источник: газета «Азия news» №31 от 04.08.2022 / стр. 7, gezitter.org