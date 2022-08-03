Соглашение о железной дороге КНР, КР и РУз будет подписано на саммите ШОС

Китай, Кыргызстан и Узбекистан намерены подписать соглашение о железной дороге на саммите ШОС.

Об этом журналистам заявил и. о. главы МИД РУз Владимир Норов.

По его словам, представители КНР, КР и Узбекистана в сентябре на саммите стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) планируют подписать соглашение о строительстве железной дороги, которая пройдет по территориям трех этих государств.

Владимир Норов добавил, что в настоящее время идет завершение разработки технико-экономического обоснования проекта. В сентябре все подготовительные работы будут закончены, а на полях саммита ШОС в Самарканде планируется подписание трехстороннего соглашения. Реализация этого проекта позволит расширить географию торговых путей из Китая в Европу.

30 июля президент Кыргызстана принял члена Государственного совета, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. Садыр Жапаров предложил подписать соответствующий документ в ходе сентябрьского саммита ШОС в Самарканде. Он также обратил внимание на вопрос реализации проекта строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, который является для страны важным национальным проектом.



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