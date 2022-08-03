Соглашение о железной дороге КНР, КР и РУз будет подписано на саммите ШОС

Китай, Кыргызстан и Узбекистан намерены подписать соглашение о железной дороге на саммите ШОС.
Об этом журналистам заявил и. о. главы МИД РУз Владимир Норов.
По его словам, представители КНР, КР и Узбекистана в сентябре на саммите стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) планируют подписать соглашение о строительстве железной дороги, которая пройдет по территориям трех этих государств.
Владимир Норов добавил, что в настоящее время идет завершение разработки технико-экономического обоснования проекта. В сентябре все подготовительные работы будут закончены, а на полях саммита ШОС в Самарканде планируется подписание трехстороннего соглашения. Реализация этого проекта позволит расширить географию торговых путей из Китая в Европу.
30 июля президент Кыргызстана принял члена Государственного совета, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. Садыр Жапаров предложил подписать соответствующий документ в ходе сентябрьского саммита ШОС в Самарканде. Он также обратил внимание на вопрос реализации проекта строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, который является для страны важным национальным проектом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241338/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!