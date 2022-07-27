Ташиев напомнил Исмаилу Исакову про возраст и ответственность перед законом

К.Ташиев: Если критика и вовсе конструктивная, то мы обязательно ее примем и все замечания учтем.
Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал критику бывшего члена Временного правительства Исмаила Исакова в адрес нынешних властей. Его мнение опубликовало одно из отечественных СМИ.
- Камчыбек Кыдыршаевич, бывший член Временного правительства Исмаил Исаков стал высказывать негативную критику в ваш и президента адрес. Что вы можете ему ответить?
- Лично я никогда не обижаюсь на подобного рода критику. Главное, это даже полезно для нас, становится подспорьем для работы, главное, чтобы все говорилось в рамках закона. Если критика и вовсе конструктивная, то мы обязательно ее примем и все замечания учтем. Но если речь идёт о попытках раскачать ситуацию в стране, то неминуемо последует ответственность перед законом.
Лично я считаю, что Исмаилу Исакову полезно для своего здоровье иногда выступать. Так как у него сейчас возраст такой, аксакалом стал.
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