Какие страны посетил президент Садыр Жапаров в этом году? Отчет МИД

С начала 2022 года президент Садыр Жапаров совершил четыре визита в зарубежные страны.
Об этом сегодня, 27 июля, на пресс-конференции сообщил глава МИД Жээнбек Кулубаев.
3-4 февраля президент посетил КНР с рабочим визитом с целью участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр, а также обсуждения ряда двусторонних вопросов. По итогам визита подписано шесть соглашений.
19-21 апреля президент совершил официальный визит в Азербайджан. По итогам переговоров принята Декларация о стратегическом партнерстве, подписано 20 двусторонних документов и соглашений.
15-16 мая президент принял участие в саммите ОДКБ, посвященном 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности.
17 мая Садыр Жапаров совершил рабочий визит в Объединенные Арабские Эмираты и принял участие в церемонии прощания с главой ОАЭ шейхом Халифа бин Заед Аль Нахаяна.
Кроме того, с начала года в Кыргызстане прошли 18 мероприятий с участием глав зарубежных государств, правительств и делегаций различного уровня.
По словам министра иностранных дел, итогом этих встреч и договоренностей стали:
- договоренность о начале строительства солнечной электростанции мощностью 300 мегаватт в Кыргызстане;
- принятие решения о миграционной амнистии в отношении 47 тыс. кыргызстанцев за рубежом;
- выеделение Россией гранта на поддержку бюджета, пока выделена первая часть гранта в размере $10 млн;
- выделение $8 млн в виде пожарной и аварийно-спасательной техники со стороны МЧС России;
- возобновление регулярного авиасообщения между Кыргызстаном и Россией;
- возобновление автомобильного сообщения между Кыргызстаном и Россией через Казахстан;
- подписание ряда стратегических документов и соглашений.
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