Таджикистан и Туркменистан поддержали договор о дружбе, но подпишут его позже

В Чолпон-Ате завершилась 4-я Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.
Ее итогом стало принятие Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, инициируемого Казахстаном.
Однако президенты Таджикистана и Туркменистана Эмомали Рахмон и Сердар Бердымухамедов не подписали документ.
Официальный представитель МИД Кыргызской Республики Авазбек Атаханов сообщил, что все главы Центральной Азии поддержали и выразили согласие подписать договор. «Туркменистан и Республика Таджикистан готовы подписать договор сразу же по завершении внутригосударственных процедур», — пояснил он.
Соглашение заключается на неопределенный срок, любая страна может выйти из него письменным уведомлением. Депозитарием документа является Казахстан.
Первая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии прошла в Нур-Султане (2018), вторая — в Ташкенте (2019). В 2020-м саммит планировалось провести в Кыргызстане, но из-за пандемии коронавируса его отложили на год, и в августе 2021-го Туркменистан принимал соседей у себя.
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