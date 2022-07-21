Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Политика
Просмотров: 28

Встреча глав Центральной Азии. В Кыргызстан прибыл президент Туркменистана

В международном аэропорту «Иссык-Куль» гостя встретил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Кыргызстан для участия в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая проходит в Чолпон-Ате. Об этом сообщила пресс-служба президента.

В международном аэропорту «Иссык-Куль» гостя встретил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Ранее в КР прилетели главы Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Накануне президент Садыр Жапаров поужинал с Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым в неформальной обстановке.

В рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии планируются подписание ряда документов, а также проведение двусторонних встреч.

     
Ссылка: https://24.kg/vlast/240190/ 

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить