Встреча глав Центральной Азии. В Кыргызстан прибыл президент Туркменистана

В международном аэропорту «Иссык-Куль» гостя встретил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Кыргызстан для участия в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая проходит в Чолпон-Ате. Об этом сообщила пресс-служба президента.
В международном аэропорту «Иссык-Куль» гостя встретил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.
Ранее в КР прилетели главы Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Накануне президент Садыр Жапаров поужинал с Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым в неформальной обстановке.
В рамках Консультативной встречи глав государств Центральной Азии планируются подписание ряда документов, а также проведение двусторонних встреч.
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