Нурлан Мотуев: Атамбаев просто ищет повод свалить за границу

Нурлан Мотуев выразил сомнение, что такое количество партий на самом деле вступилось за Атамбаева.

Лидер партии "Социал-демократы" Темирлан Султанбеков на своей странице в соцсети заявил, что 63 политические партии из разных стран сделали совместное заявление к властям Кыргызстана относительно ситуации вокруг бывшего президента Алмазбека Атамбаева

"Несмотря на постоянную потребность в лечении, бывшего президента вернули в тюрьму, а запросы или доступ к двум операциям, в которых он срочно нуждается, до сих пор отклоняются.

Мы призываем правительство Кыргызстана в срочном порядке удовлетворить просьбу о разрешении Алмазбеку Атамбаеву для проведения двух необходимых ему операций зарубежом, которые не могут быть выполнены в Кыргызстане", - опубликовал он текст обращения партий.

Между тем, политический деятель Нурлан Мотуев выразил сомнение, что такое количество партий на самом деле вступилось за Атамбаева.

"Не верю я, что такое количество партий сделали совместное заявление. В крайнем случае в Женеве скорее всего были просто представители этих партий, многие из которых, я уверен, даже не в курсе всего происходящего у нас. Да это просто они нашли повод, чтобы дать возможность Атамбаеву свалить за границу и остаться там. Он уже понял, что мало кто из кыргызстанцев его поддерживает и что свои прежние позиции вернуть не удастся. Кроме того, от его партии ничего не осталось – "соратники" разбежались кто куда. Путин тоже за него больше не вступается. Как говорится, это его последняя зацепка", - сказал он.

Также Нурлан Мотуев напомнил, что Атамбаев еще находится под следствием.

"Он еще должен ответить за кой-ташские события, ведь он сам признался, что стрелял из снайперской винтовки в спецназовца. Кто ответит за его гибель? Также пострадал начальник Чуйского ГУВД. Видите ли ему нужно получить лечение за границей. Пусть здесь лечится. У нас хорошие врачи есть, в том числе и по кардиологии, которые могут делать любые операции. Я понимаю, если бы это была онкология, которая требует дорогостоящих операций, но у него что-то там по части кардиологии. Я тоже когда сидел, лечился в тюремной больнице и ничего выздоровел. Там, кстати, тоже есть хорошие врачи и оборудование неплохое. Было бы желание выздороветь", - добавил он.





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